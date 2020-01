Si sono giocati altri 6 eventi delle Winter Series. Il più importante, almeno in termini di montepremi, è andato a 'viciorich' che ha superato in heads up il compagno di deal 'berno0895'. Ecco tutti i risultati...

Winter Series - Procediamo con ordine cominciando il nostro report giornaliero dall'Evento #80, il No Limit Hold'em Bubble Rush da 50 euro di buy in e da 37.125 euro di montepremi totale (825 entries). Qui l'ha spuntata il player 'mondo210292' che si è assicurato una prima moneta da 5.912 euro al termine di oltre 6 ore di gioco.



Trionfo per 'monga88lugo' (€3.815) nell'Evento #81, l'economico No Limit Hold'em SuperStack da 5 euro di buy in, mentre è arrivato l'acuto di 'viciorich' nell'Evento #82, il corposo No Limit Hold'em 6 Max da 100 euro di buy in e da 66.870 euro di prize pool (743 entries). In questo caso il vincitore si è messo in tasca ben 9.921 euro dopo aver siglato un deal con il runner up 'berno0895' (€8.305).



Successi anche per 'Maurizio54' (€7.718) nel Turbo Ultra KO da 50 euro di buy in (Evento #83), 'F0LLAD0R' (€6.809) nel Deep Hyper da 100 euro di buy in (Evento #84), dove ha chiuso settimo il regular Francesco 'piddu1989' D’Onofrio (€1.066), e per 'xpagliax' (€3.907) nel solito No Limit Hold'em The Hyper Winter da 25 euro di buy in (Evento #85).



Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

A segno, tra gli altri, 'mondo210292', 'viciorich' e 'Maurizio54'



Questi, nel dettaglio, i numeri più importanti dei 6 tornei archiviati in nottata:



Winter Series-80: NL Hold'em Bubble Rush [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 825

Montepremi Totale: €37.125

Final Table Pay Out



mondo210292 - €5.912

ringhio9002 - €4.235

luketto500 - €3.034

qualcosina - €2.173

servito93 - €1.557

jaAAcy - €1.115

gattadapelar - €799

dodomarc15 - €573

Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini - €410



Winter Series-81: NL Hold'em SuperStack [€20.000 GTD]

Buy-in: €5

Entries: 6.413

Montepremi Totale: €28.217

Final Table Pay Out



monga88lugo - €3.815

mozartttt - €2.673

Teopkr - €1.876

Marittiel86P - €1.316

Hasselik - €924

MANDRACHESS - €648

tiku76258 - €455

Francescop29 - €319

SolitoIgnoto89 - €224



Winter Series-82: NL Hold'em 6 Max [€60.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 743

Montepremi Totale: €66.870

Final Table Pay Out



viciorich - €9.921*

berno0895 - €8.305*

put3c4 - €5.107

labustacogliò - €3.512

4bet4info11 - €2.415

Sn0rlAx7 - €1.661



*Deal



Winter Series-83: NL Hold'em Turbo Ultra KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.397

Montepremi Totale: €62.865

Final Table Pay Out



Maurizio54 - €7.718

SPACENAVAL - €1.164

luisprivacy - €3.307

fortunellu - €3.141

Mac75ovel - €1.663

squall4592 - €960

grappaebirra - €868

simoncat86 - €663

davidinomed - €2.117



Winter Series-84: NL Hold'em Deep Hyper [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 423

Montepremi Totale: €40.000

Final Table Pay Out



F0LLAD0R - €6.809

Enricoass81 - €4.999

MERITotuo - €3.670

JrianBones - €2.694

bettola96 - €1.978

katerpillar70 - €1.452

Francesco 'piddu1989' D’Onofrio - €1.066

mAKor75 - €783

dominante92 - €575



Winter Series-85: NL Hold'em The Hyper Winter [€20.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 1.173

Montepremi Totale: €25.806

Final Table Pay Out



xpagliax - €3.907

baturino - €2.769

yanke17 - €1.963

GiGi1993.558 - €1.392

alex1992444 - €987

RickyKaka'90 - €700

Otellooo - €496

8Silentdj91 - €352

ubedduce' - €249