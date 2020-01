Govedì sera con 6 eventi delle Winter Series. Il più importante, l'8 Max Progressive KO, si è chiuso con ancora 33 player in gioco. Tutti archiviati gli altri, ecco i risultati...

Winter Series - Ma partiamo dall'Evento #88, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 124.000 euro di montepremi totale (552 entries), che ha registrato il passaggio di 33 giocatori al Final Day. Al momento comanda lo scatenato 'suegno6296' che ha accumulato uno stack da 2.454.674 gettoni virtuali.



Lo inseguono 'PATASBIRI' con 1.929.563 e 'fracicone66' con 1.557.227. Tra i migliori troviamo anche 'Queenrival' (1.495.432), 'brando1985' (1.270.694), Andrea 'ImB0sc495' Boscani (1.262.379), 'thebest1987' (1.243.244), 'ringhio9002' (1.216.833), 'tick-tack515' (1.109.042), 'Mi3sVanD3Roh3' (1.074.216) e il buon Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci che si trova in 12esima posizione con 1.018.066.



E passiamo ai tornei già andati in archivio. Nell'altro Progressive KO, il 6 Max da 50 euro di buy in e da 72.315 euro di prize pool (Evento #86), l'ha spuntata 'lorispecial18'. Per lui è arrivato un bottino complessivo da 8.907 euro, tra prima moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa il runner up Federico 'cirillofe' Cirillo (€5.648), 'campariegin' (€3.409), 'York75c' (€1.998), 'dadda9' (€1.745) e 'fioreca90' (€1.582).



Bel colpo anche per '3N.M0' che si è assicurato i 6.369 euro messi in palio nel No Limit Hold'em Deep Hyper da 50 euro di buy in e da 40.000 euro in montepremi garantito (Evento #90). Sono andati invece rispettivamente a 'I'MalwaysME' (€3.513), 'bombisland' (€5.795) e 'alfredigno1' (€3.708) gli eventi #87 (€5 No Limit Hold'em SuperStack), #89 (€30 No Limit Hold'em Turbo) e #91 (€25 No Limit Hold'em The Hyper Winter).



Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci



Winter Series-88: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 552

Montepremi Totale: €124.200

Player Left: 33

Top Ten Day1



1. suegno6296 - 2.454.674

2. PATASBIRI - 1.929.563

3. fracicone66 - 1.557.227

4. Queenrival - 1.495.432

5. brando1985 - 1.270.694

6. Andrea 'ImB0sc495' Boscani - 1.262.379

7. thebest1987 - 1.243.244

8. ringhio9002 - 1.216.833

9. tick-tack515 - 1.109.042

10. Mi3sVanD3Roh3 - 1.074.216



Winter Series-86: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.607

Montepremi Totale: €72.315

Final Table Pay Out



lorispecial18 - €8.907

Federico 'cirillofe' Cirillo - €5.648

campariegin - €3.409

York75c - €1.998

dadda9 - €1.745

fioreca90 - €1.582



Winter Series-87: NL Hold'em SuperStack [€20.000 GTD]

Buy-in: €5

Entries: 5.900

Montepremi Totale: €25.960

Final Table Pay Out



I'MalwaysME - €3.513

axojim - €2.460

Bacarozzo71 - €1.726

JOKERBASS - €1.211

SIGLO DE ORO - €850

aieie71 - €597

CORNADURA85 - €419

ELMAJICO1993 - €294

nicpapa10 - €206



Winter Series-89: NL Hold'em Turbo [€40.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.497

Montepremi Totale: €40.000

Final Table Pay Out



bombisland - €5.795

FERITE 1987 - €4.066

OCCHIUFORT - €2.853

Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €2.002

WhYoulookM3 - €1.405

Daniele 'ZyzzRaver' Grasso - €986

pitone72 - €692

morris91293 - €486

zlatan0383 - €341



Winter Series-90: NL Hold'em Deep Hyper [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 825

Montepremi Totale: €40.000

Final Table Pay Out



3N.M0 - €6.369

pikboos - €4.563

MICHELE9911 - €3.269

Angelo 'KingBobo!32' Vietti - €2.342

Andrea 'Andreacigna' Pini - €1.678

IMuCkTheNut - €1.202

SirDiabolus - €861

sspablito011 - €617

-Sh4rksHunt3r- - €442



Winter Series-91: NL Hold'em The Hyper Winter [€20.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 1.086

Montepremi Totale: €23.892

Final Table Pay Out



alfredigno1 - €3.708

fapfafap - €2.611

superion80 - €1.839

meniko1234 - €1.295

sampei101 - €912

jaAAcy - €642

pirkio1994 - €452

TheBoss19194 - €319

yanke17 - €224