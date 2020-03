Bel colpo per 'ILTACCHIO' che si è imposto in un Night on Stars dai grandi numeri. E' andato più che bene anche Davor Lanini, secondo nel The Bigger vinto da 'KingKong1275'. Si è invece chiuso con un deal il Need for Speed Turbo.

Ma iniziamo il nostro resoconto sui tornei online del martedì sera dal Night on Stars che nell'occasione ha sfondato il muro dei 100.000 euro di montepremi grazie alle 1.119 entries. Dopo oltre 8 ore di gioco l'ha spuntata 'ILTACCHIO' che si è aggiudicato più di 16.000 euro! Battuto in heads up 'CANNONSPITE' che si è consolato con gli 11.749 euro del secondo premio.



Sul podio, per 8.448 euro, è salito pure 'campariegin' mentre si è fermato sul più bello 'TonyADL83' (€6.074). Final table anche per 'matix91' (€4.367), 'mafriloco' (€3.140), 'Leynia' (€2.258), 'Astrogoldi' (€1.623) e per il buon Italo 'Hidden91' Modena, nono classificato per 1.167 euro.



E passiamo al The Bigger, da 250 euro di buy in e da 39.825 euro di prize pool (177 entries), dove si è messo in mostra Davor 'DavorLanini' Lanini. Il 41enne di Parma ha chiuso secondo, per 6.083 euro, dietro il solo 'KingKong1275', vincitore degli 8.018 euro del bottino. Alle loro spalle si è fatto strada il player 'locos78' (€4.615) che ha preceduto nel pay out 'jaAAcy' (€3.501), Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga (€2.656), 'KTP0KP' (€2.015), 'grigolo65' (€1.529), '4bet4info11' (€1.160) e 'GiGi1993.558' (€1.160).



Chiudiamo con il Need for Speed Turbo (315 entries per 28.350 euro di montepremi) che ha invece registrato il deal alla pari tra 'Megres8' e 'rasky10'. I 2 si sono spartiti 4.614 euro una volta eliminati 'Rolexxxxx91', terzo per 2.861 euro, e il sempre ottimo Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci, quarto per 2.097 euro. Sesto posto per l'altro grinder Olsi 'olhack' Lala (€1.127).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home

Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.119

Montepremi Totale: €100.710

Final Table Pay Out



ILTACCHIO - €16.342

CANNONSPITE - €11.749

campariegin - €8.448

TonyADL83 - €6.074

matix91 - €4.367

mafriloco - €3.140

Leynia - €2.258

Astrogoldi - €1.623

Italo 'Hidden91' Modena - €1.167



The Bigger [€15.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 177

Montepremi Totale: €39.825

Final Table Pay Out



KingKong1275 - €8.018

Davor 'DavorLanini' Lanini - €6.083

locos78 - €4.615

jaAAcy - €3.501

Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga - €2.656

KTP0KP - €2.015

grigolo65 - €1.529

4bet4info11 - €1.160

GiGi1993.558 - €1.160



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 315

Montepremi Totale: €28.350

Final Table Pay Out



Megres8 - €4.614*

rasky10 - €4.614*

Rolexxxxx91 - €2.861

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €2.097

Fedeeee01 - €1.537

Olsi 'olhack' Lala - €1.127

BPOWERxxx - €826

u_PruPPu - €605

TheDeadMan81 - €444



*Deal