Numeri più che positivi anche per tutti gli altri tornei online del martedì sera. Nel The Big daily Special Edizione Speciale l'ha spuntata 'C0d4rus' su 'RINOGADE', 'souvlaki94' e Fabrizio 'fabry_wct' Privitera. Sono andati a segno anche 'Sentolevoci' nel Master e 'ghidolandia' nel NEW Rebuy.

Iniziamo questo secondo resoconto sugli MTT online del martedì sera con il The Big daily Special che è andato in versione Edizione Speciale (129 entries per 17.200 euro di montepremi totale). Stavolta ad aggiudicarsi la contesa è stato il regular 'C0d4rus' che si è messo in tasca i 3.672 euro della prima moneta dopo aver superato in volata 'RINOGADE', secondo per 2.752 euro, e 'souvlaki94', terzo per 2.038 euro.



Quarto posto per il buon Fabrizio 'fabry_wct' Privitera (€1.505) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti '38557218' (€1.049), Pasquale '1paco72' Plevano (€808), 'Biscione95' (€619), 'mayalino' (€464) e 'genilson.it' (€361).



Passiamo al Master dedicato al vincitore della scorsa settimana, 'PraiSeTheSundaY', che ha registrato 150 entries per 6.675 euro di prize pool. Qui, dopo poco più di 5 ore, si è imposto 'Sentolevoci' per 1.522 euro di bottino. Battuto in heads up 'Datway777' (€1.068) mentre ha chiuso terzo 'AsKySpLaSh' (€801). Nono posto per il reg Marco 'Agrocomedio' Fontanella (€150).



E chiudiamo sempre con iPoker e nel dettaglio con il NEW Martedì Rebuy (660 entries per 23.426 euro di prize pool) dove ha vinto 'ghidolandia', per 4.358 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'cliccoacaso93' (€3.174), 'clean' (€2.354), 'xrounderx' (€1.764), 'skani' (€1.235), 'klopp32' (€996), 'Bauda' (€761), 'Alphadog22' (€527) e 'ilcuggio' (€330).



I numeri dei 3 tornei:



The Big daily Special - Edizione Speciale [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 129

Montepremi Totale: €17.200

Final Table Pay Out



C0d4rus - €3.672

RINOGADE - €2.752

souvlaki94 - €2.038

Fabrizio 'fabry_wct' Privitera - €1.505

38557218 - €1.049

Pasquale '1paco72' Plevano - €808

Biscione95 - €619

mayalino - €464

genilson.it - €361



Master PraiSeTheSundaY [€4.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 150

Montepremi Totale: €6.675

Final Table Pay Out



Sentolevoci - €1.522

Datway777 - €1.068

AsKySpLaSh - €801

Patri0104 - €597

triploacco - €401

c4ligola - €334

Juan101 - €267

peppone271986 - €200

Marco 'Agrocomedio' Fontanella - €150



NEW Martedì Rebuy [€9.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 660

Montepremi Totale: €23.426

Final Table Pay Out



ghidolandia - €4.358

cliccoacaso93 - €3.174

clean - €2.354

xrounderx - €1.764

skani - €1.235

klopp32 - €996

Bauda - €761

Alphadog22 - €527

ilcuggio - €330