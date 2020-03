Numeri da domenicali per il Night on Stars dove si è imposto un più che soddisfatto Michele 'smaikol93' Guerrini. Niente male nemmeno il The Bigger e il Need for Speed Turbo. Ecco il report...

Iniziamo dal Night on Stars che ha registrato ancora una volta numeri da urlo: ben 1.103 entries per 99.270 euro di montepremi totale. Una super cifra che ha permesso al vincitore, il regular Michele 'smaikol93' Guerrini, di mettersi in tasca più di 16.000 euro. Hanno incassato invece rispettivamente 11.581 e 8.327 euro il runner up 'skikkiPP' e il terzo classificato Federico 'cirillofe' Cirillo.



Quarto posto e 5.987 euro di premio per il player 'gliarciduchi' che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'agolor38' (€4.305), Olsi 'olhack' Lala (€3.095), 'Giacky10' (€2.225), Andrea 'kash'mir1985' Montanari (€1.600), e 'PR0PRI0LUI' (€1.151).



Passiamo al The Bigger da 250 euro di buy in (174 entries per quasi 40.000 euro di prize pool) dove, dopo poco più di 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'zanettis2001' sul compagno di deal Alessandro 'aleppp' Giannelli. Per entrambi è arrivato un bottino da 6.931 euro una volta eliminato il terzo incomodo 'Bruno99xxiv' che si è comunque assicurato un premio da 4.537 euro. Ultimo tavolo anche per Marco 'Peraz77' Perra (€3.442), Luca 'KILLUCK' Daelli (€2.611), 'Shadowkizz' (€1.981), Roberto 'CANABOT' Canali (€1.503), Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€1.140) e per 'lorispecial18' (€1.140).



E si è chiuso con un deal pure il Need for Speed Turbo da 31.770 euro di montepremi (353 entries). 'crive87' (€4.130), 'VIPICCHIOailive' (€4.519) e 'fsusct' (€4.735) hanno infatti deciso di accordarsi dopo aver conquistato il podio ai danni di 'Lin Antonio' (€2.322), 'siriachiado7' (€1.702), 'Mi3sVanD3Roh3' (€1.247), Marcello 'Cavendramin' Miniucchi (€914), Riccardo 'Overbet91' Bonelli (€670) e 'SOGNO1978' (€491).



Per tutti i risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Alessandro 'aleppp' Giannelli



Questi, nel dettaglio, i numeri dei 3 eventi:



Night on Stars [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.103

Montepremi Totale: €99.270

Final Table Pay Out



Michele 'smaikol93' Guerrini - €16.108

skikkiPP - €11.581

Federico 'cirillofe' Cirillo - €8.327

gliarciduchi - €5.987

agolor38 - €4.305

Olsi 'olhack' Lala - €3.095

Giacky10 - €2.225

Andrea 'kash'mir1985' Montanari - €1.600

PR0PRI0LUI - €1.151



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 174

Montepremi Totale: €39.150

Final Table Pay Out



zanettis2001 - €6.931*

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €6.931*

Bruno99xxiv - €4.537

Marco 'Peraz77' Perra - €3.442

Luca 'KILLUCK' Daelli - €2.611

Shadowkizz - €1.981

Roberto 'CANABOT' Canali - €1.503

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €1.140

lorispecial18 - €1.140



*Deal



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 353

Montepremi Totale: €31.770

Final Table Pay Out



crive87 - €4.130*

VIPICCHIOailive - €4.519*

fsusct - €4.735*

Lin Antonio - €2.322

siriachiado7 - €1.702

Mi3sVanD3Roh3 - €1.247

Marcello 'Cavendramin' Miniucchi - €914

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €670

SOGNO1978 - €491



*Deal