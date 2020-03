Ultimo report sui tornei online del .it. Trionfo con deal per 'Andrewhite88' nel The Big daily Edizione Speciale, successi anche per 'Lozozzo' nel Mercoledì DeepStack e per il player '9744230' nel Master Mercurio.

Ma partiamo dall'evento più "importante", il The Big daily Edizione Speciale da 109 euro di buy in e da 15.400 euro di montepremi totale (120 entries), che ha registrato l'exploit di 'Andrewhite88', per 2.733 euro di bottino, sui compagni di deal 'pyghio', runner up per 2.435 euro, e 'Tukumcari89', terzo classificato per 2.400 euro.



I 3 hanno optato per l'accordo una volta eliminato il rivale 'palmieri2' che si è comunque messo in tasca 1.348 euro di premio. Final table anche per 'GuePequeno1' (€938), 'alessia05' (€715), '321Shot' (€554), 'Fuffami' (€416) e 'satollo7' (€323).



E passiamo ai tornei targati iPoker: Master Mercurio (153 entries per 6.808 euro) e Mercoledì DeepStack (619 entries per 10.894 euro). Nel primo, che ricordiamo proponeva un buy in da 50 euro, l'ha spuntata il player '9744230' (€1.552) su 'solluzzo' (€1.089), 'Datway777' (€817), 'DDEMAxxx86' (€609), 'salentob' (€409), 'ZeDooM' (€340), 'FARFALLA5' (€272), 'siross57' (€204) e 'Sentolevoci' (€153).



Nel secondo si è invece imposto 'Lozozzo' (€2.027) che, al termine di quasi 7 ore di gioco, ha superato in heads up 'ilcuggio' (€1.476). Sul podio è salito pure 'prezzzz' (€1.095) mentre ha chiuso quarto 'bibero' (€820) che nel pay out ha preceduto 'exRomboJack' (€574), 'Patrisio8' (€463), 'Coreeee98' (€354), 'Callmuck69' (€245) e 'Yolo90' (€154).



Per tutte le altre notizie sul poker online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Bei colpi per 'Andrewhite88', 'Lozozzo'e '9744230'



I numeri dei 3 tornei:



The Big daily - Edizione Speciale [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 120

Montepremi Totale: €15.400

Final Table Pay Out



Andrewhite88 - €2.733*

pyghio - €2.435*

Tukumcari89 - €2.400*

palmieri2 - €1.348

GuePequeno1 - €938

alessia05 - €715

321Shot - €554

Fuffami - €416

satollo7 - €323



*Deal



Master Mercurio [€3.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 153

Montepremi Totale: €6.808

Final Table Pay Out



9744230 - €1.552

solluzzo - €1.089

Datway777 - €817

DDEMAxxx86 - €609

salentob - €409

ZeDooM - €340

FARFALLA5 - €272

siross57 - €204

Sentolevoci - €153



Mercoledì DeepStack [€4.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 619

Montepremi Totale: €10.894

Final Table Pay Out



Lozozzo - €2.027

ilcuggio - €1.476

prezzzz - €1.095

bibero - €820

exRomboJack - €574

Patrisio8 - €463

Coreeee98 - €354

Callmuck69 - €245

Yolo90 - €154