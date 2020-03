Vittoria con deal per 'picciurro14' nel The Big daily. Sono andati a segno anche 'Raoul17' nel Super Master 6 Max e 'Askuccieraz7' nel Giovedì 6 Max.

Si è chiuso quindi con la vittoria di 'picciurro14' il The Big daily (129 entries con 109 euro di buy in) del giovedì sera. A lui sono andati 2.845 euro dopo il deal a 3 siglato con 'Fantastik55', runner up per 2.851 euro, e 'p0ch0sb1rr0', terzo classificato per 2.789 euro. Niente accordo invece per 'Simonich10' che si è comunque consolato con 1.514 euro.



E passiamo al network iPoker dove 'Raoul17', al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'TheChurch (€2.413), 'missen' (€1.775), 'st4t3b3n3d4vv3r0' (€1.291), Giuseppe 'P3Ru2S7' Ruocco (€924) e 'shYouWereH3re' (€616), si è messo in tasca i 3.668 euro proposti dal Super Master 6 Max (163 entries per 14.670 eur di montepremi totale).



Bel colpo pure per 'Askuccieraz7' che, dopo quasi 7 ore di gioco, si è assicurato i 3.090 euro del Super Giovedì 6 Max (842 entries per 14.819 euro di prize pool).



Secondo e ultimo resoconto sui tornei online



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big daily [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 129

Montepremi Totale: €17.300

Final Table Pay Out



picciurro14 - €2.845*

Fantastik55 - €2.851*

p0ch0sb1rr0 - €2.789*

Simonich10 - €1.514

ilmedievale6 - €1.055

giuseppe8484 - €804

fabric2016 - €623

Rosario2498 - €467

Dadoo_42 - €363



*Deal



Super Master 6 Max [€10.000 GTD]

Buy in: €100

Iscritti: 163

Montepremi Totale: €14.670

Final Table Pay Out



Raoul17 - €3.668

TheChurch - €2.413

missen - €1.775

st4t3b3n3d4vv3r0 - €1.291

Giuseppe 'P3Ru2S7' Ruocco - €924

WishYouWereH3re - €616



Super Giovedì 6 Max [€10.000 GTD]

Buy in: €20

Iscritti: 842

Montepremi Totale: €14.819

Final Table Pay Out



Askuccieraz7 - €3.090

G4M3ofTHR0N3S - €2.060

daikokuten27 - €1.467

calo1997bg - €1.097

Jinx280 - €785

ImNotYourBro - €504