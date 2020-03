Deal tra Eugenio 'Eugol93' Sanchioni e Italo 'Hidden91' Modena nel Night on Stars di ieri sera. Niente accordi invece nel The Bigger e nel Need for Speed Turbo che sono rispettivamente andati a 'domca575' e 'I_owned_u_87'.

Ma iniziamo il nostro report giornaliero dal Night on Stars (1.354 entries per oltre 120.000 euro di montepremi totale) che stavolta ha registrato l'accordo alla pari tra Eugenio 'Eugol93' Sanchioni e Italo 'Hidden91' Modena. I 2 grinder hanno deciso di splittare, per ben 16.134 euro a testa, una volta finito fuori dai giochi il terzo incomodo 'bruttovizio' che si è comunque assicurato un premio da 9.704 euro.



Poco prima era stato eliminato 'ENIGMISTAFUL' (€6.977). Final table anche per 'G.L.DELEDDA' (€5.017), 'Astrogoldi' (€3.607), Michele 'smaikol93' Guerrini (€2.593), 'grappaebirra' (€1.865) e 'AXOFIRST' (€1.341).



E passiamo al The Bigger da 250 euro di buy in (194 entries per 43.650 euro di prize pool) dove, dopo quasi 8 ore di gioco, si è imposto 'domca575' per 8.665 euro. Battuto in heads up 'Frapazzo7' (€6.429) mentre ha chiuso terzo 'OmarWhite71' (€4.770). Out ad un passo dal podio il player 'RunnerRunner999' (€3.539) che ha preceduto nel pay out 'superdavidex' (€2.625), Riccardo 'Overbet91' Bonelli (€1.948), 'Stefanin18' (€1.445), Gianluca 'pokerbern' Bernardini (€1.072) e Salvatore 'totosara_93' Saracino (€1.072).



Da segnalare nel torneo il piazzamento a ridosso dei migliori dei regular Fabrizio 'Asky16' Petroni (€902) e Raffaele 'raffibiza' Sorrentino (€902).



Chiudiamo, come sempre, con il Need for Speed Turbo (422 entries per 37.980 euro) che ha visto trionfare 'I_owned_u_87', primo per 6.838 euro, su 'KTP0KP' (€5.012), 'HomerSimpson98' (€3.674), 'MBolgia' (€2.693), 'TheKidmoney1' (€1.974), 'TUTTIINLET' (€1.447), 'Raley90' (€1.060), 'dany_8908' (€777) e Nicola 'JhonCheever' Cappellesso (€570).



I numeri dei 3 tornei:



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.354

Montepremi Totale: €121.860

Final Table Pay Out



Eugenio 'Eugol93' Sanchioni - €16.134*

Italo 'Hidden91' Modena - €16.134*

bruttovizio - €9.704

ENIGMISTAFUL - €6.977

G.L.DELEDDA - €5.017

Astrogoldi - €3.607

Michele 'smaikol93' Guerrini - €2.593

grappaebirra - €1.865

AXOFIRST - €1.341



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 194

Montepremi Totale: €43.650

Final Table Pay Out



domca575 - €8.665

Frapazzo7 - €6.429

OmarWhite71 - €4.770

RunnerRunner999 - €3.539

superdavidex - €2.625

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €1.948

Stefanin18 - €1.445

Gianluca 'pokerbern' Bernardini - €1.072

Salvatore 'totosara_93' Saracino - €1.072



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 422

Montepremi Totale: €37.980

Final Table Pay Out



I_owned_u_87 - €6.838

KTP0KP - €5.012

HomerSimpson98 - €3.674

MBolgia - €2.693

TheKidmoney1 - €1.974

TUTTIINLET - €1.447

Raley90 - €1.060

dany_8908 - €777

Nicola 'JhonCheever' Cappellesso - €570