Altro resoconto sui tornei online del sabato sera. Bel colpo per Carmattelo che si è imposto nel The Big daily. Successi anche per 'telemar3' nel Super Master Saturno e per 'faggino49' nel Sabato DeepStack.

Iniziamo con il The Big daily, da 109 euro di buy in (133 entries per 17.200 euro di montepremi totale), dove è arrivato l'acuto di 'Carmattelo'. A lui sono andati i 3.663 euro del bottino al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'A.Melluzzo90' (€2.752), 'pesceSqualo' (€2.038), 'Vop44' (€1.505), 'pertugio7' (€1.058), 'Oltiduka' (€808), 'Distruttore7' (€619), '0MAHAHAH' (€464) e 'L0ngh1m4n0' (€361).



E passiamo al Super Master Saturno da 50 euro di buy in (215 entries per 9.567 euro di prize pool) che ha registrato invece l'exploit di 'telemar3' (€2.076) ai danni del runner up 'cellopar' (€1.473). Sul podio è salito pure il regular 'Ginkopok' (€1.115) mentre si è fermato sul più bello 'rodolfopoveracci' (€837) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'Mibarellaisia' (€574), 'Golden79' (€478), 'Equ1l1br1um' (€383), 'jonhwick' (€287) e 'smokambo' (€191).



Chiudiamo con il Super Sabato DeepStack, da 20 euro di buy in e da 18.251 euro di montepremi (ben 1.037 entries), dove l'ha spuntata uno scatenato 'faggino49', per 3.162 euro di vincita, su 'MIN69' (€2.327), 'AleNestaa13' (€1.743), 'Carbonara54' (€1.301), 'helicobacter94' (€918), 'rodolfopoveracci' (€730), 'diamante20112011' (€548), 'michluckyflop' (€365) e 'KingSAlvA' (€210).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big daily [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 133

Montepremi Totale: €17.200

Final Table Pay Out



Carmattelo - €3.663

A.Melluzzo90 - €2.752

pesceSqualo - €2.038

Vop44 - €1.505

pertugio7 - €1.058

Oltiduka - €808

Distruttore7 - €619

0MAHAHAH - €464

L0ngh1m4n0 - €361



Super Master Saturno [€4.000 GTD]

Buy in: €50

Iscritti: 215

Montepremi Totale: €9.567

Final Table Pay Out



telemar3 - €2.076

cellopar - €1.473

Ginkopok - €1.115

rodolfopoveracci - €837

Mibarellaisia - €574

Golden79 - €478

Equ1l1br1um - €383

jonhwick - €287

smokambo - €191



Super Sabato DeepStack [€6.000 GTD]

Buy in: €20

Iscritti: 1.037

Montepremi Totale: €18.251

Final Table Pay Out



faggino49 - €3.162

MIN69 - €2.327

AleNestaa13 - €1.743

Carbonara54 - €1.301

helicobacter94 - €918

rodolfopoveracci - €730

diamante20112011 - €548

michluckyflop - €365

KingSAlvA - €210