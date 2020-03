Secondo e ultimo report sugli eventi domenicali. Nel nuovo SuperSize Sunday sono rimasti in corsa 171 giocatori unici su 963 entries. Arichiviati invece il SUPER Explosive Master e il "solito" Sunday Big. Ecco come sono andati...

Iniziamo con la new entry SuperSize Sunday che ha registrato ben 963 buy in pagati per oltre 86.000 euro di montepremi totale. Al termine di un lungo Day1 sono rimasti in corsa 171 giocatori unici con in testa lo scatenato 'Sera2407' che ha accumulato più di 560.000 gettoni virtuali. Alle sue spalle si sono fatti strada 'Smokewolf88' con 512.731 e 'Brasatore', al momento terzo con 351.201.



Seguono, nell'ordine, 'BIMBODORO' con 308.942, 'Ezech1ele2517' con 293.520, 'Wladislaus' con 292.256, 'HeyChigs' con 273.973, 'kriskobeats' con 269.667, 'Botbot91' con 260.984 e 'card1llo87' con 249.965.



E passiamo al SUPER Explosive Master, da 50 euro di buy in e da oltre 12.000 euro di prize pool (276 entries), che ha invece già assegnato la sua prima moneta. I 2.512 euro sono infatti andati a 'Do0oPoH' che ha superato in volata 'Sn00pDoGG' (€1.842), 'peppone271986' (€1.388), 'SION88' (€1.044), 'Jison2' (€712), 'CptFarrel55' (€553), Domenico 'scellons94' Gala (€430), 'Killuifuplay1' (€307) e 'DANGEROUSs12' (€233).



Archiviato pure il Sunday Big da 109 euro di buy in (245 entries per quasi 30.000 euro di montepremi) dove si è imposto 'Fantastik55' per 6.106 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato '8_Hulk_9' (€4.476) mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio l'ottimo Andrea 'tahiti75' Bertacca (€3.370). Final table anche per 'dariokil6990' (€2.542), 'AnitaR20' (€1.734), 'SerBronn86' (€1.346), Raffaele 'raffa_N5' Francese (€1.038), 'samba95' (€748) e per 'bigjordan76' (€568).



171 player al Final Day del SuperSize Sunday



I numeri più importanti dei 3 tornei:



SuperSize Sunday [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 963

Montepremi Totale: €86.670

Player Left: 171

Top Ten Day1



1. Sera2407 - 561.446

2. Smokewolf88 - 512.731

3. Brasatore - 351.201

4. BIMBODORO - 308.942

5. Ezech1ele2517 - 293.520

6. Wladislaus - 292.256

7. HeyChigs - 273.973

8. kriskobeats - 269.667

9. Botbot91 - 260.984

10. card1llo87 - 249.965



SUPER Explosive Master [€10.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 276

Montepremi Totale: €12.282

Final Table Pay Out



Do0oPoH - €2.512

Sn00pDoGG - €1.842

peppone271986 - €1.388

SION88 - €1.044

Jison2 - €712

CptFarrel55 - €553

Domenico 'scellons94' Gala - €430

Killuifuplay1 - €307

DANGEROUSs12 - €233



Sunday Big [€25.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 245

Montepremi Totale: €29.900

Final Table Pay Out



Fantastik55 - €6.106

8_Hulk_9 - €4.476

Andrea 'tahiti75' Bertacca - €3.370

dariokil6990 - €2.542

AnitaR20 - €1.734

SerBronn86 - €1.346

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €1.038

samba95 - €748

bigjordan76 - €568