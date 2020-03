E' andato a 'nico1987PRO' il Sunday Special dai grandi numeri. Bel colpo anche per Gianluca Escobar che si è preso il The Bigger. Deal a 4 nel NoS. Ecco il report...

Li ha incassati quindi 'nico1987PRO' i 51.754 euro proposti dal Sunday Special dei "record": 8.626 entries per 388.170 euro di montepremi totale. Il bravo e fortunato vincitore ha superato in volata il runner up 'Montal92', che si è consolato con 36.314 euro, e il terzo classificato 'HopSuisse1960', andato a segno per 25.484 euro.



Si è fermato purtroppo sul più bello il chipleader del Day1 'Jn.Frusciante', uscito in ottava posizione con un premio da 4.337 euro. Final Table anche per 'mrsit78' (€17.884), 'guidots' (€12.550), Antonio 'MagicaPicca1' Mula (€8.807), 'MarkNine4w' (€6.181) e 'lordluke85' (€3.044).



E ieri sera si è messo in mostra anche Gianluca Escobar. Il pro campano, che gioca con il nick 'EscobarGianl', si è infatti imposto, per 7.792 euro di bottino, nel The Bigger da 250 euro di buy in (172 entries per 38.700 euro di prize pool) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, 'OmarWhite71' (€5.911), 'Raley90' (€4.485) e l'altro regular Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni (€1.127).



Si è chiuso invece con un affollato deal a 4 il Night on Stars da 136.620 euro (1.518 entries). 'KTP0KP' (€13.491), '89vasquez89' (€15.558), 'mizrachi1981' (€12.718) e Fernando 'mondellof' Mondello (€12.613) hanno deciso di siglare l'accordo dopo una maratona da oltre 8 ore di gioco.



Da segnalare, infine, il successo di 'fm64', per 6.595 euro, in un Need for Speed Turbo (407 entries per 36.630 euro di montepremi) dove si sono ben comportati anche Michele 'smaikol93' Guerrini (€3.543), Simone 'spera91' Speranza (€1.395), Umberto 'thelusor89' Calabrese (€1.023) e il sempre ottimo Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti (€550).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Half Price Sunday Special a 'nico1987PRO'



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Half Price Sunday Special [€100.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 8.626

Montepremi Totale: €388.170

Final Table Pay Out



nico1987PRO - €51.754

Montal92 - €36.314

HopSuisse1960 - €25.484

mrsit78 - €17.884

guidots - €12.550

Antonio 'MagicaPicca1' Mula - €8.807

MarkNine4w - €6.181

Jn.Frusciante - €4.337

lordluke85 - €3.044



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.518

Montepremi Totale: €136.620

Final Table Pay Out



KTP0KP - €13.491*

89vasquez89 - €15.558*

mizrachi1981 - €12.718*

Fernando 'mondellof' Mondello - €12.613*

ale2494 - €5.573

napoli8190 - €4.007

Tommaso 'TCsrl' Carletto - €2.881

crive87 - €2.072

andrea473 - €1.490



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 172

Montepremi Totale: €38.700

Final Table Pay Out



Gianluca 'EscobarGianl' Escobar - €7.792

OmarWhite71 - €5.911

Raley90 - €4.485

elestars - €3.402

Mr.BigShot19 - €2.581

JosephNutria - €1.958

danidarko1982 - €1.486

lukefrog97 - €1.127

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €1.127



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 407

Montepremi Totale: €36.630

Final Table Pay Out



fm64 - €6.595

simoncat86 - €4.834

Michele 'smaikol93' Guerrini - €3.543

manzum - €2.597

Indignato94 - €1.904

Simone 'spera91' Speranza - €1.395

Umberto 'thelusor89' Calabrese - €1.023

Pandorizzj - €750

Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti - €550