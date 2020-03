Report giornaliero sui tornei online. Il Night on Stars stavolta è andato a 'spillo9spill', final table per Mario Francolini, Domenico Drammis e Manlio Iemina. A segno anche 'edomadonna' che si è preso il The Bigger. Deal a 2 nel Need for Speed.

Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.339

Montepremi Totale: €120.510

Final Table Pay Out



spillo9spill - €18.786

DagoZagor - €13.632

molly_182 - €9.893

Mario 'SirMauretto' Francolini - €7.179

Common_Sense_94 - €5.210

Indila22 - €3.781

PellEspelle - €2.744

Domenico 'ddomenico' Drammis - €1.991

Manlio 'M.I.1980' Iemina - €1.445



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 158

Montepremi Totale: €35.550

Final Table Pay Out



edomadonna - €7.158

zanettis2001 - €5.430

Alex_DJ_av - €4.120

Fabio1Buono - €3.125

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €2.371

Olsi 'olhack' Lala - €1.799

samflash93 - €1.365

poncharello2 - €1.035

connorcryu - €1.035



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 410

Montepremi Totale: €36.900

Final Table Pay Out



put3c4 - €5.804*

matedaemon1 - €5.709*

dinamopinz38 - €3.569

Jison20 - €2.616

augustoneb99 - €1.918

Nikibart22 - €1.406

-PhilHeIdy- - €1.030

SNTBFM72 - €755

Raley90 - €554



*Deal