Secondo e ultimo report di giornata sui tornei online con i risultati del The Big Daily (140 entries), Master Sentolevoci (272 entries) e NEW Martedì Rebuy (1.096 entries).

Iniziamo con il The Big Daily da 109 euro di buy in che stavolta metteva in palio un montepremi totale da 17.600 euro. Qui l'ha spuntata 'Disconnesso' che si è assicurato i 3.758 euro della prima moneta dopo aver superato allo sprint il runner up 'AUREBECCAAAA' (€2.816) e il terzo classificato Fabrizio 'fabry_wct' Privitera (€2.077).



Sono andati invece a 'pertugio7', che ha sconfitto in heads up 'borgorosso2013' (€1.816), i 2.475 euro proposti dal Master "dedicato" al vincitore della scorsa settimana 'Sentolevoci' (12.104 euro di prize pool). Sul podio è salito anche 'C4poD3iC4ni' (€1.368) mentre ha chiuso nono l'ex pro Piero 'pierovalentini' Valentini (€230).



E chiudiamo con il NEW Martedì Rebuy (1.096 entries con 20 euro di buy in) che ha registrato l'acuto di 'Awadeo777' dopo una maratona da oltre 10 ore di gioco. Per lui è arrivato un bottino da quasi 6.700 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, i player 'mckayn980' (€4.897) e 'GDIK82' (€3.726).



Per tutte le altre notizie sul poker online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Successi per 'Disconnesso', 'pertugio7' e 'Awadeo777'



I numeri dei 3 tornei:



The Big Daily [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 140

Montepremi Totale: €17.600

Final Table Pay Out



Disconnesso - €3.758

AUREBECCAAAA - €2.816

Fabrizio 'fabry_wct' Privitera - €2.077

bolimekura - €1.540

38461419282 - €1.082

barramp9k8 - €827

satollo7 - €634

ManlnBlackk - €466

DOG_GAME - €370



Master Sentolevoci [€8.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 272

Montepremi Totale: €12.104

Final Table Pay Out



pertugio7 - €2.475

borgorosso2013 - €1.816

C4poD3iC4ni - €1.368

sciama2010 - €1.029

OshoLaVendetta - €702

AAeroNaticAA - €545

9439798 - €424

ShiPP0TuTteCoS3 - €303

Piero 'pierovalentini' Valentini - €230



NEW Martedì Rebuy [€18.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.096

Montepremi Totale: €39.019

Final Table Pay Out



Awadeo777 - €6.696

mckayn980 - €4.897

GDIK82 - €3.726

dondrap3rr - €2.716

ROOMCINESE - €1.931

Kappak001 - €1.541

kelevradonk - €1.151

Callmuck69 - €761

peppone271986 - €429