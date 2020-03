Mercoledì sera contrassegnato dai deal. NoS, The Bigger e Need for Speed Turbo si sono infatti tutti chiusi con degli accordi tra più player. Ecco il resoconto dei tornei...

Partiamo come sempre dal Night on Stars (1.231 entries per 110.790 euro di montepremi totale) che stavolta ha registrato l'acuto di un super 'delfo182' (€15.221), nick dietro il quale dovrebbe celarsi Luca Delfino, sui compagni di deal 'Biri07501' (€12.300) e Paolo 'preferiti90' Cavanna (€11.635). I 3 hanno optato per l'accordo non appena è finito out il rivale 'glen20085' (€6.509).



Stesso esito nel The Bigger da 250 euro di buy in (157 entries) dove 'whitediabolic' e il solito grande Christian 'ninetto1989' Nuvola hanno preferito non farsi del male. E così i 2 si sono messi in tasca rispettivamente 6.102 e 6.769 euro dopo aver eliminato il terzo classificato 'RHYNHOCEL' (€4.204). Da segnalare nel torneo le buone prove di Mario 'hhrrr' Pulcini (€3.186), Leonardo 'LeoEle07' Mancuso (€2.414) e Giacomo 'James90511' Grossi (€1.050).



Chiudiamo con il Need for Speed Turbo da oltre 37.000 euro di montepremi (412 entries) dove Luca 'CNB93' Tortora (€4.625), 'mauri_mgm' (€4.712), 'Jn.Frusciante' (€4.586) e 'WhYoulookM3' (€3.861) hanno siglato l'ennesimo deal una volta fatto fuori gli altri finalisti '82dream82' (€1.927), Giancarlo 'frezzag' Frezza (€1.413), 'sgheb' (€1.035), 'johannesegart' (€759) e Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio (€556).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei del mercoledì sera:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.231

Montepremi Totale: €110.790

Final Table Pay Out



delfo182 - €15.221*

Biri07501 - €12.300*

Paolo 'preferiti90' Cavanna - €11.635*

glen20085 - €6.509

Built toKill - €4.680

ilruotino - €3.365

denyblanko - €2.419

RoTh13x - €1.740

J.Mizu97 - €1.251



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 157

Montepremi Totale: €35.325

Final Table Pay Out



whitediabolic - €6.102*

Christian 'ninetto1989' Nuvola - €6.769*

RHYNHOCEL - €4.204

Mario 'hhrrr' Pulcini - €3.186

Leonardo 'LeoEle07' Mancuso - €2.414

gabrielepat - €1.829

alecosta87 - €1.386

Giacomo 'James90511' Grossi - €1.050

Alex_DJ_av - €1.050



*Deal



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 412

Montepremi Totale: €37.080

Final Table Pay Out



Luca 'CNB93' Tortora - €4.625*

mauri_mgm - €4.712*

Jn.Frusciante - €4.586*

WhYoulookM3 - €3.861*

82dream82 - €1.927

Giancarlo 'frezzag' Frezza - €1.413

sgheb - €1.035

johannesegart - €759

Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio - €556



*Deal