E' andato a 'descartes10' il The Big daily di ieri sera. Successi anche per 'FinoAllePalle' nel SUPER Master Mercurio e per 'Gogeta86' nel SUPER Mercoledì Deep.

Ma iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online del mercoledì sera dal The Big daily che è stato giocato in formula "Potenziato" con un montepremi totale che ha toccato i 19.000 euro (141 entries con 109 euro di buy in). Qui, dopo oltre 7 ore di gioco, si è imposto 'descartes10' che si è messo così in tasca i 4.057 euro del bottino.



Battuto in heads up 'Ev1t4L4p3st3' (€3.040) mentre ha chiuso terzo 'stranaVoglia' (€2.243). Si è invece ritrovato out a un passo dal podio 'simoncina22' (€1.654). Final table anche per 'FolderG0' (€1.169), 'lucale17' (€893), '0MAHAHAH' (€675), 'Buffone8686' (€513) e per il regular Pasquale '1paco72' Plevano (€399).



E passiamo al SUPER Master Mercurio (294 entries con 50 euro di buy in) che ha registrato lo sprint vincente del player 'FinoAllePalle' (€2.676) sui rivali 'drago112' (€1.962), 'HippYcr4ck' (€1.478), 'mb1zlatan892' (€1.112), 'aggrobot' (€759), 'wanheda1' (€589), 'SaraSampaio' (€458), 'pokergenny22' (€327) e 'maurimauri19' (€249).



Chiudiamo con l'altro evento "Super", il Mercoledì Deepstack da 20 euro di buy in e da quasi 20.000 euro di prize pool (1.133 entries), che ha visto trionfare lo scatenato 'Gogeta86' (€3.422) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'Robider' (€2.503) e il terzo classificato 'Ic4nFly' (€1.904).



Per tutte le altre notizie sul poker online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Pasquale '1paco72' Plevano



I numeri dei 3 tornei:



The Big daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 141

Montepremi Totale: €19.000

Final Table Pay Out



descartes10 - €4.057

Ev1t4L4p3st3 - €3.040

stranaVoglia - €2.243

simoncina22 - €1.654

FolderG0 - €1.169

lucale17 - €893

0MAHAHAH - €675

Buffone8686 - €513

Pasquale '1paco72' Plevano - €399



SUPER Master Mercurio [€7.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 294

Montepremi Totale: €13.083

Final Table Pay Out



FinoAllePalle - €2.676

drago112 - €1.962

HippYcr4ck - €1.478

mb1zlatan892 - €1.112

aggrobot - €759

wanheda1 - €589

SaraSampaio - €458

pokergenny22 - €327

maurimauri19 - €249



SUPER Mercoledì Deep [€9.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.133

Montepremi Totale: €19.941

Final Table Pay Out



Gogeta86 - €3.422

Robider - €2.503

Ic4nFly - €1.904

PietraLucente - €1.388

8ginTonics - €987

freekick - €788

katerpillar70 - €588

jogopocomajogo - €389

LAUKAKU - €219