Secondo resoconto sui tornei online. Bel colpo per 'palmieri2' che si è imposto nel The Big daily Potenziato. Sono andati a segno anche 'vindovin' nel SUPER Master 6 Max, dove ha chiuso secondo il reg Giulio '0v3tt0gr1nd3r' Sonnino, e 'meridioXX' nel SUPER Giovedì 6 Max.

Ma iniziamo con il The Big daily Potenziato, da quasi 19.000 euro di montepremi totale (142 entries con 109 euro di buy in), che ha registrato l'exploit di 'palmieri2'. Per lui è arrivata una prima moneta da più di 4.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'C0d4rus' (€3.024), 'D3tyroj' (€2.231), 'baccio01' (€1.654), 'ElonMusky' (€1.153), Fabrizio 'fabry_wct' Privitera (€888), 'anonimus996' (€680), 'noyz23' (€510) e 'wallace1777' (€397).



E passiamo al Super Master 6 Max, da 100 euro di buy in e da quasi 22.000 euro di prize pool (244 entries), dove 'vindovin' ha superato in heads up il comunque positivo Giulio '0v3tt0gr1nd3r' Sonnino (€3.536) e si è assicurato così i 5.380 euro del bottino. Sul podio è salito pure 'ganjaka' (€2.525) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti Andrea 'Andreacigna' Pini (€1.867), 'pokergenny22' (€1.318) e 'IFOLDKINGS' (€878).



Chiudiamo con il SUPER Giovedì 6 Max da 21.965 euro di montepremi (1.248 entries con 20 euro di buy in) dove, dopo una maratona da oltre 7 ore di gioco, l'ha spuntata lo scatenato 'meridioXX', per 4.394 euro di premio, su 'OTTBFLOW' (€2.899), 'GodDog777' (€2.025), 'toccavernio87' (€1.538), '7GOKU3' (€1.065) e '9557653' (€725).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 142

Montepremi Totale: €18.900

Final Table Pay Out



palmieri2 - €4.035

C0d4rus - €3.024

D3tyroj - €2.231

baccio01 - €1.654

ElonMusky - €1.153

Fabrizio 'fabry_wct' Privitera - €888

anonimus996 - €680

noyz23 - €510

wallace1777 - €397



SUPER Master 6 Max [€10.000 GTD]

Buy in: €100

Iscritti: 244

Montepremi Totale: €21.960

Final Table Pay Out



vindovin - €5.380

Giulio '0v3tt0gr1nd3r' Sonnino - €3.536

ganjaka - €2.525

Andrea 'Andreacigna' Pini - €1.867

pokergenny22 - €1.318

IFOLDKINGS - €878



SUPER Giovedì 6 Max [€10.000 GTD]

Buy in: €20

Iscritti: 1.248

Montepremi Totale: €21.965

Final Table Pay Out



meridioXX - €4.394

OTTBFLOW - €2.899

GodDog777 - €2.025

toccavernio87 - €1.538

7GOKU3 - €1.065

9557653 - €725