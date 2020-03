Venerdì sera contrassegnato da tanti problemi tecnici. Sono infatti saltati Night on Stars, The Bigger e Need for Speed Turbo. Si è giocato e concluso invece l'Afternoon on Stars...

E' stato annullato quindi il Night on Stars da oltre 112.000 euro di montepremi totale. Purtroppo il torneo si è fermato quando erano in gioco ancora 225 player su 1.245 entries. Al più in alto in chips, 'luchinoper', è andato un riconoscimento da 1.294 euro mentre il più short, 'squalonzio75', ha incassato un premio da 278 euro.



E sono finiti anzitempo, sempre per problemi di natura tecnica, anche il The Bigger da 250 euro di buy in (137 entries per 30.825 euro) e il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (353 entries per 31.770 euro). Nel primo il vincitore morale è stato 'Magres8' che, grazie alle sue chips, si è messo in tasca 615 euro, nell'altro ha "chiuso" in testa 'BPOWERxxx' per 562 euro.



Si è invece giocato regolarmente l'Afternoon on Stars da 50 euro di buy in e da 58.320 euro di prize pool (1.296 entries). Qui, al termine di poco più di 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'zednara', per 6.799 euro di bottino, sui compagni di deal '93AAAA93', runner up per 6.355 euro, e 'matedaemon1', terzo classificato per 6.048 euro.



I 3 hanno deciso di siglare l'accordo una volta eliminati gli altri finalisti 'kikkoviano' (€3.131), 'N3wL1fE20' (€2.232), 'TheDeadMan81' (€1.591), 'NightinWhite' (€1.134), 'mAKor75' (€809) e 'SHIGE-SAN8' (€576).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Deal tra 'zednara', '93AAAA93' e 'matedaemon1' nell'Afternoon



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.245

Montepremi Totale: €112.050

ANNULLATO



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 137

Montepremi Totale: €30.825

ANNULLATO



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 353

Montepremi Totale: €31.770

ANNULLATO



Afternoon on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.296

Montepremi Totale: €58.320

Final Table Pay Out



zednara - €6.799*

93AAAA93 - €6.355*

matedaemon1 - €6.048*

kikkoviano - €3.131

N3wL1fE20 - €2.232

TheDeadMan81 - €1.591

NightinWhite - €1.134

mAKor75 - €809

SHIGE-SAN8 - €576



*Deal