E' ufficialmente partito lo Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020. Ben 7 gli eventi in programma nel primo giorno, ecco come sono andati...

Inizio col botto per lo SCOOP 2020. Pronti via si sono infatti giocati 7 tornei con uno, il Sunday Special Spring Progressive KO (Evento #4) da 250 euro di buy in e da quasi 300.000 euro di montepremi totale (1.314 entries), che si è fermato con ancora 96 player in gioco. Al momento si è preso la vetta il regular milanese Manuel 'LUPUStheBEST' Solimine grazie ad uno stack davvero importante da 604.691 gettoni virtuali.



Lo inseguono 'stepok91_2' con 554.089 e 'tanuzz8' con 537.582. Nel gruppo dei migliori troviamo anche 'BigFish0403' con 511.281, 'thebest1987' con 500.870, 'Varrrrr' con 472.273, 'sportka81' con 436.924, 'raflio88' con 432.491, 'RiNoSpEsC22' con 428.368 e 'Villasso' con 417.815 gettoni.



E passiamo ai tornei già conclusi. Iniziamo dall'Evento #2, il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 50 euro di buy in e da 178.245 euro di prize pool (3.961 entries), dove dopo una maratona da quasi 11 ore l'ha spuntata 'sarijeey' per 15.026 euro tra prima moneta e taglie. L'ultimo ad arrendersi è stato 'violento1981', runner up per 12.814 euro, mentre si erano ritrovati out poco prima 'zednara', terzo per 7.064 euro, e il sempre ottimo Dario 'PinoloPinolo' De Paz, quarto classificato per 4.441 euro.



Si è imposto invece 'jackabbi' nell'Evento #5, il No Limit Hold'em Spring KO 8 Max Turbo da 100 euro di buy in e da 140.760 euro di montepremi (1.564 entries). Per lui è arrivato un bottino complessivo da 17.947 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, 'Gaza Sparta9' (€9.606), 'Liyon1994' (€6.198), 'fuoco85301' (€5.924) e Mattia 'Cheever91' Baccassino (€3.728).



Ed è andato a segno anche 'castorinok8' nel No Limit Hold'em Sunday Saver Turbo Progressive KO (Evento #7) da 50 euro di buy in (1.712 entries per 77.040 euro). In questo caso il vincitore di è messo in tasca 8.473 euro dopo aver superato in volata i compagni di deal Mario 'MAGIpoker87' Magistro (€6.026), 'lucieen69' (€3.275) e 'nikdrake' (€3.994).



Segnaliamo, infine, i trionfi di 'fioreca90' (€14.462), dopo un accordo a 3 con i player 'idassegnato' (€12.191) e 'Ale3pegghy' (€10.272), nel €30 No Limit Hold'em Deep Stack (Evento #1), di 'slevin128' (€13.537) nel €10 No Limit Hold'em SuperStack 8 Max (Evento #3) e di 'lorenz1923' (€8.068) nel €20 Sunday Supersonic (Evento #6).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-04: Sunday Special Spring Progressive KO [€175.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 1.314

Montepremi Totale: €295.650

Player Left: 96

TOP TEN DAY1



1. Manuel 'LUPUStheBEST' Solimine - 604.691

2. stepok91_2 - 554.089

3. tanuzz8 - 537.582

4. BigFish0403 - 511.281

5. thebest1987 - 500.870

6. Varrrrr - 472.273

7. sportka81 - 436.924

8. raflio88 - 432.491

9. RiNoSpEsC22 - 428.368

10. Villasso - 417.815



SCOOP-02: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 3.961

Montepremi Totale: €178.245

Final Table Pay Out



sarijeey - €15.026

violento1981 - €12.814

zednara - €7.064

Dario 'PinoloPinolo' De Paz - €4.441

ienalina - €3.549

Alex_DJ_av - €3.196



SCOOP-05: NL Hold'em Spring KO 8 Max Turbo [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.564

Montepremi Totale: €140.760

Final Table Pay Out



jackabbi - €17.947

Gaza Sparta9 - €9.606

Liyon1994 - €6.198

fuoco85301 - €5.924

Mattia 'Cheever91' Baccassino - €3.728

antolos94 - €2.757

cakitto - €2.443

IWasKate - €1.993



SCOOP-07: NL Hold'em Sunday Saver Turbo Progressive KO [€35.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.712

Montepremi Totale: €77.040

Final Table Pay Out



castorinok8 - €8.473*

Mario 'MAGIpoker87' Magistro - €6.026*

lucieen69 - €3.275*

nikdrake - €3.994*

PRISCOPO - €3.118

seper1964 - €1.278

oras94 - €1.105

lallo40 - €838

Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti - €640



*Deal