Archiviato il MILLIONS SERIES Main Event! E' ancora in corso invece il SuperSize Sunday dove sono rimasti in gioco 206 player su ben 1.238 entries.

Ma iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online della domenica dal MILLIONS SERIES Main Event da 100 euro di buy in e da oltre 200.000 euro di montepremi totale (2.000 entries). Qui, come già anticipato, c'è già stato un vincitore! Al termine di una maratona da oltre 10 ore si è infatti imposto 'bikinau' per una prima moneta da 32.063 euro.



L'ultimo ad arrendersi è stato 'ppsss', secondo classificato per 24.068 euro, mentre qualche minuto prima era toccato a un comunque più che soddisfatto Francesco 'Pachamama' Favia che si è assicurato così un premio davvero niente male da 17.432 euro: "Felice per il terzo posto... ma perdere un colpo che sposta 15.000 euro è veramente sick!"



E passiamo al SuperSize Sunday (iPoker Series Evento #5), da 100 euro di buy in e da 111.420 euro di prize pool, dove sono rimasti invece in gioco ancora 206 player (1.238 entries). A fine Day1 è volato in testa 'IPOLLISIETEVOI' con uno stack da 487.530 gettoni virtuali. Alle sue spalle si sono fatti strada 'HeyChigs' con 416.024 e 'slchampagne', al momento terzo nel count con 373.074.



Seguono, nell'ordine, 'OtEsSuB' con 311.140, '8812259178912421' con 283.284, 'iCalleDeuces4me' con 277.241, 'W1nT3RiSc0m1Ng' con 271.423, 'annafetafeta' con 268.019, 'Natzgul con 267.689 e il regular Dario 'darioass123' Casillo con 260.667.



Da segnalare, sempre sul network iPoker, il bel colpo messo a segno da 'TheChurch' (€2.947) nel SuperSize Master (iPoker Series Evento #6) da 50 euro di buy in (344 entries per 15.308 euro di montepremi).



I numeri più importanti dei 3 tornei:



MILLIONS SERIES Main Event [€200.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 2.000

Montepremi Totale: €202.930

Final Table Pay Out



bikinau - €32.063

ppsss - €24.068

Francesco 'Pachamama' Favia - €17.432

IMP4VIDUSSSS - €13.089

konraz - €9.610

ReMida_1 - €7.671

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €5.723

Alefull85 - €3.826

iordis71 - €2.374



iPoker Series #5 - SuperSize Sunday [€90.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.238

Montepremi Totale: €111.420

Player Left: 206

TOP TEN Day1



1. IPOLLISIETEVOI - 487.530

2. HeyChigs - 416.024

3. slchampagne - 373.074

4. OtEsSuB - 311.140

5. 8812259178912421 - 283.284

6. iCalleDeuces4me - 277.241

7. W1nT3RiSc0m1Ng - 271.423

8. annafetafeta - 268.019

9. Natzgul - 267.689

10. Dario 'darioass123' Casillo - 260.667



iPoker Series #6 - SuperSize Master [€10.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 344

Montepremi Totale: €15.308

Final Table Pay Out



TheChurch - €2.947

1Serenix24 - €2.220

Do0oPoH - €1.684

barella17 - €1.269

supertino17 - €879

ganjaka - €675

Funlover - €522

SION88 - €367

Mibarellaisia - €268