Lunedì sera pieno d'impegni, tra SCOOP e Night on Stars, per gli amanti dei tornei online. Nota di merito per 'nibiru993' che si è preso il Sunday Special, bene Raffaele 'raffa_N5' Francese e Nicola 'JhonCheever' Cappellesso.

Ma iniziamo il nostro report con i tornei dello Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 e nel dettaglio con il Sunday Special Spring Progressive KO (Evento #4) da 250 euro di buy in e da quasi 300.000 euro di montepremi totale (1.314 entries). Qui, dopo uno straordinario Final Day, si è imposto 'nibiru993' per 30.760 euro di bottino tra prima moneta e taglie.



Battuto in heads up 'RiNoSpEsC22' (€25.032) mentre ha chiuso terzo 'mxroma90' (€15.019). Quarto posto per '2palle' (€11.850) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'raflio88' (€6.703), 'NoOwlsPlz' (€5.391), 'della168' (€2.771), 'Mr.BigShot19' (€3.719) e '968rob' (€5.017). Si è piazzato "soltanto" 39esimo il chipleader del Day1 Manuel 'LUPUStheBEST' Solimine (€2.084).



E passiamo all'Evento #8, il No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO da 50 euro di buy in (2.737 euro per 123.165 euro di prize pool), dove 'N4noP3dro' ha sbaragliato la concorrenza e si è assicurato i 14.399 euro del primo premio. Bel colpo anche per 'Asso7666' che, dopo aver superato allo sprint il sempre ottimo Nicola 'JhonCheever' Cappellesso (€11.376), si è aggiudicato i 15.960 euro proposti dall'Evento #9 (€100 No Limit Hold'em 8 Max ).



Successi, infine, per 'francosimson' (€6.843) nell'Evento #10 (€5 No Limit Hold'em SuperStack 6 Max), 'W1NN1NGHORS3' (€18.951) nell'Evento #11 (€100 No Limit Hold'em Progressive KO), 'Mr.Squid92' (€10.849) nell'Evento #12 (€30 No Limit Hold'em Turbo) e 'RudiGarcia84' (€6.734) nell'Evento #14 (€25 No Limit Hold'em SCOOP Hyper 6 Max).



Deal a 3 invece nell'Evento #13, il No Limit Hold'em Deep Turbo 8 Max Progressive KO da 50 euro di buy in e da 69.615 euro di montepremi (1.547 entries). I player 'nikdrake' (€7.225), 'arcadio94' (€5.275) e 'SNUCCI_8' (€4.954) si sono messi infatti d'accordo una volta eliminato il terzo incomodo 'the_owl_91' (€2.923).



Si è registrato un deal anche nel solito Night on Stars da 100 euro di buy in. In questo caso Raffaele 'raffa_N5' Francese e 'bobofolle' si sono divisi quasi 9.000 euro a testa al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, Alessio 'SmartTrave' Traverso (€3.981), Alessandro 'aleppp' Giannelli (€2.096) e Massimo 'Raley90' Bianchi (€1.521).



Nicola 'JhonCheever' Cappellesso



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-04: Sunday Special Spring Progressive KO [€175.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 1.314

Montepremi Totale: €295.650

Final Table Pay Out



nibiru993 - €30.760

RiNoSpEsC22 - €25.032

mxroma90 - €15.019

2palle - €11.850

raflio88 - €6.703

NoOwlsPlz - €5.391

della168 - €2.771

Mr.BigShot19 - €3.719

968rob - €5.017



SCOOP-08: NL Hold'em Deep Stack Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.737

Montepremi Totale: €123.165

Final Table Pay Out



N4noP3dro - €14.399

quarantena20 - €7.933

slevin128 - €6.060

KTP0KP - €4.148

escavatore1 - €2.500

Madness92 - €2.302

clanol10 - €1.286

campariegin - €1.390

Chateaux87 - €734



SCOOP-09: NL Hold'em 8 Max [€50.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.183

Montepremi Totale: €106.470

Final Table Pay Out



Asso7666 - €15.960

Nicola 'JhonCheever' Cappellesso - €11.376

Kelevra1996 - €8.109

messina92 - €5.781

marbizzone33 - €4.121

ale2494 - €2.937

FortuneStreet - €2.094

elbano599 - €1.493



SCOOP-11: NL Hold'em Progressive KO [€80.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.784

Montepremi Totale: €160.560

Final Table Pay Out



W1NN1NGHORS3 - €18.951

ScaleFolli - €10.932

TomMers_1997 - €7.246

gabber2791 - €6.890

NoHopeYet - €3.399

KTP0KP - €2.712

Crappetto94 - €1.946

blz2412 - €1.608

Mi3sVanD3Roh3 - €2.506



SCOOP-13: NL Hold'em Deep Turbo 8 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.547

Montepremi Totale: €69.615

Final Table Pay Out



nikdrake - €7.225*

arcadio94 - €5.275*

SNUCCI_8 - €4.954*

the_owl_91 - €2.923

lady_elena81 - €1.679

ringhio9002 - €1.216

DEG1983 - €1.296

miky760 - €944



*Deal



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 667

Montepremi Totale: €60.030

Final Table Pay Out



Raffaele 'raffa_N5' Francese - €8.987*

bobofolle - €8.987*

Jamaicano703 - €5.485

Alessio 'SmartTrave' Traverso - €3.981

majiko15 - €2.889

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €2.096

Massimo 'Raley90' Bianchi - €1.521

IMuCkTheNut - €1.104

marcovolponi - €801



*Deal