Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del lunedì sera. Nel SuperSize Sunday l'ha spuntata 'KngfSpd3' che ha battuto in heads up 'PiateKK'. Sono andati a segno anche 'R3leonida7' nel Big Monday e 'Tfualik' nel The Big Daily Special.

Ma partiamo dal torneone, il SuperSize Sunday (iPoker Series Evento #5) da 100 euro di buy in e da 111.420 euro di prize pool (1.238 entries), dove alla fine si è imposto 'KngfSpd3'. Per lui è arrivato un bottino da ben 18.942 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, 'PiateKK' (€13.928) e il terzo classificato 'mptisv' (€10.574).



Sono andati invece a 'R3leonida7' i 5.509 euro proposti dall'Evento #14 delle iPoker Series, il Big Monday da 100 euro di buy in e da 28.620 euro di prize pool (318 entries). Qui il ruolo di runner up è toccato a 'Nono777' (€4.150) che si è piazzato davanti a 'pertugio7' (€3.148). Final table anche per 'StefanoL' (€2.373), 'Z1OS4M198' (€1.643), 'Angelo79cp' (€1.262), 'pincopalla19' (€976), 'keks10' (€687) e 'chiavelli85' (€501).



E chiudiamo con il The Big Daily Special Potenziato, da 109 euro di buy in e da quasi 24.000 euro di montepremi (183 entries), che ha registrato, dopo oltre 7 ore di gioco, l'acuto di 'Tfualik' (€4.879) ai danni di 'remyy' (€3.585) e 'mayalino' (€2.701).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Successi per 'KngfSpd3', 'R3leonida7' e 'Tfualik'



I numeri più importanti dei 3 tornei:



iPoker Series #5 - SuperSize Sunday [€90.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.238

Montepremi Totale: €111.420

Final Table Pay Out



KngfSpd3 - €18.942

PiateKK - €13.928

mptisv - €10.574

Mibarellaisia - €7.577

Topellino89 - €5.515

maiki990 - €4.401

slchampagne - €3.287

Jimrich91 - €2.173

ImYourFriend - €1.203



iPoker Series #13 - Big Monday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 318

Montepremi Totale: €28.620

Final Table Pay Out



R3leonida7 - €5.509

Nono777 - €4.150

pertugio7 - €3.148

StefanoL - €2.373

Z1OS4M198 - €1.643

Angelo79cp - €1.262

pincopalla19 - €976

keks10 - €687

chiavelli85 - €501



The Big Daily Special - Potenziato [€18.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 183

Montepremi Totale: €23.900

Final Table Pay Out



Tfualik - €4.879

remyy - €3.585

mayalino - €2.701

Irina931 - €2.032

Andreino2796 - €1.386

Dodream97 - €1.076

Edopuntogol - €828

Fontana__ - €598

Mimmosprite - €454