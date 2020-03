Archiviati altri 7 tornei dello SCOOP 2020. Bel colpo per 'BlankaMenta' che si è preso l'evento più "hot"! Bene anche 'Paiass', 'bibanero', 'jvoice', 'JamesB10fcp', '19TheSaint84' e 'Big_rom009'.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma partiamo dall'exploit di 'BlankaMenta' nel torneo più cospicuo della serata, il No Limit Hold'em 6 Max da 100 euro di buy in e da oltre 120.000 euro di montepremi totale (Evento #18). Per lui è arrivato un bottino davvero niente male, da ben 17.933 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'Spinner.292' (€12.331), 'Sckjzzato83' (€8.479), 'G1gante3' (€5.831), Umberto 'thelusor89' Calabrese (€4.010) e 'LORDPOKER698' (€2.757).



E non è andato affatto male nemmeno a uno scatenato 'bibanero' che, dopo aver siglato un accordo a 4 con 'pippolitos' (€6.120) e i regular Giovanni 'Gio280590' Sanseverino (€4.685) e Claudio 'claste2007' Casarano (€4.609), si è messo in tasca più di 9.100 euro tra moneta e taglie nell'Evento #16 (€50 No Limit Hold'em Progressive KO).



Successi con deal anche per '19TheSaint84' (€5.512) nell'Evento #17 (€5 No Limit Hold'em SuperStack) e 'Big_rom009' (€4.226) nell'Evento #21 (No Limit Hold'em Spring Hyper). Niente accordi invece per 'jvoice' (€9.686) nell'Evento #15 (€30 No Limit Hold'em Deep Stack 8 Max Progressive KO), 'Paiass' (€6.025) nell'Evento #19 (€100 Pot Limit Omaha Turbo 6 Max Progressive KO) e 'JamesB10fcp' (€7.104) nell'Evento #20 (€50 NL Hold'em Ultra KO Turbo).



Umberto 'thelusor89' Calabrese, 5° nell'Evento #18



Questi, nel dettaglio, i numeri dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-16: NL Hold'em Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.291

Montepremi Totale: €103.095

Final Table Pay Out



bibanero - €9.119*

Giovanni 'Gio280590' Sanseverino - €4.685*

pippolitos - €6.120*

Claudio 'claste2007' Casarano - €4.609*

dundalk1995 - €5.334*

charlito90 - €1.764

dario6990 - €1.752

becks861 - €922

MATTIAMAS93 - €768



*Deal



SCOOP-18: NL Hold'em 6 Max [€50.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.362

Montepremi Totale: €122.580

Final Table Pay Out



BlankaMenta - €17.933

Spinner.292 - €12.331

Sckjzzato83 - €8.479

G1gante3 - €5.831

Umberto 'thelusor89' Calabrese - €4.010

LORDPOKER698 - €2.757



SCOOP-19: PL Omaha Turbo 6 Max Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 372

Montepremi Totale: €33.480

Final Table Pay Out



Paiass - €6.025

kangux - €3.091

mementote - €2.481

pustolo - €1.753

Akin4t0r - €1.266

roby69roby - €850



SCOOP-20: NL Hold'em Ultra KO Turbo [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.776

Montepremi Totale: €79.920

Final Table Pay Out



JamesB10fcp - €7.104

hittoogamy - €3.885

Lupix83 - €3.573

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €3.667

PLATINOFUCHS - €1.804

Mr.BigShot19 - €1.275

Deddooo - €721

VdFalco1994 - €1.003

Bulgaro98 - €698