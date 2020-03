Continuano i tornei dello Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020. Bel colpo per Alessio 'alessio90AA' Di Cesare che si è confermato in un gran momento nell'Evento #22. A segno anche Francesco 'ilmessia84' Favia nel #26, il 6 Max Turbo.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo il nostro report dal back to back di Alessio 'alessio90AA' Di Cesare. Il romano, vincitore del NoS di martedì, si è confermato in splendida "forma" nell'Evento #22, il No Limit Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO da 50 euro di buy in (2.624 entries per 118.080 euro di prize pool).



Per lui sono arrivati altri 10.873 euro di bottino (moneta più taglie) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, i compagni di deal 'prospit', runner up per 8.118 euro, e 'pippolitos', terzo classificato per 7.800 euro.



E ieri sera è andato a segno anche il buon Francesco 'ilmessia84' Favia che si è messo in tasca i 9.191 euro proposti dall'Evento #26 (€50 No Limit Hold'em 6 Max Turbo) dopo aver superato in volata gli altri finalisti 'M.Consoli14' (€6.319), 'PASTORE.G93' (€4.345), 'devvvid' (€2.988), Gabriele 'ILPECCATORE' Marcante (€2.055) e 'C&AF 28' (€1.413).



Non è andata male nemmeno a 'DanTe6960' che, dopo una maratona da oltre 9 ore di gioco, si è imposto nell'Evento #23 (€100 No Limit Hold'em) per 13.056 euro di premio. Ha invece solo sfiorato la vittoria il comunque ottimo Christian 'ninetto1989' Nuvola (€5.674) che ha chiuso terzo, dietro 'snakekill976' (€12.462) e 'zzanepowerr' (€14.657), nell'Evento #25, il No Limit Hold'em Progressive KO da 100 euro di buy in (1.360 entries per 122.400 euro di montepremi totale).



Segnaliamo, infine, i trionfi di Delfo 'barabba77' Chialva (€7.311) nel €5 No Limit Hold'em SuperStack (Evento #24), 'popiebbasta' (€3.349) nel €10 No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO (Evento #27) e 'Vop4' (€7.357) nel €25 No Limit Hold'em Spring Hyper 8 Max (Evento #28).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Francesco 'ilmessia84' Favia



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-22: NL Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.624

Montepremi Totale: €118.080

Final Table Pay Out



Alessio 'alessio90AA' Di Cesare - €10.873*

prospit - €8.118*

pippolitos - €7.800*

deliriummix2 - €2.998

MrLP18 - €3.088

-TheCraZyMan-08 - €2.389



*Deal



SCOOP-23: NL Hold'em [€40.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 928

Montepremi Totale: €83.520

Final Table Pay Out



DanTe6960 - €13.056

pertugio7 - €9.254

MrMarlboro94 - €6.560

silpun - €4.650

viKtorKing88 - €3.296

F-35A - €2.336

Simone 'stizone49' Stizzoli - €1.656

Ex-Model72 - €1.174

BlueJack90 - €832



SCOOP-25: NL Hold'em Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.360

Montepremi Totale: €122.400

Final Table Pay Out



zzanepowerr - €14.657

snakekill976 - €12.462

Christian 'ninetto1989' Nuvola - €5.674

ghino67 - €3.261

lucafarina82 - €2.962

AAndroid16 - €1.724

alecosta87 - €1.409

Farfallina98 - €1.297

random77598 - €1.163



SCOOP-26: NL Hold'em 6 Max Turbo [€30.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.396

Montepremi Totale: €62.820

Final Table Pay Out



Francesco 'ilmessia84' Favia - €9.191

M.Consoli14 - €6.319

PASTORE.G93 - €4.345

devvvid - €2.988

Gabriele 'ILPECCATORE' Marcante - €2.055

C&AF 28 - €1.413