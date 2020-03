Altra giornata di eventi SCOOP. Da segnalare il ritorno in action di fenomeni come Walter 'cesarino90' Treccarichi e Cristiano 'crisbus81' Guerra. Bel colpo per Domenico 'domenlan' Lando mentre 'Streetcardo' è volato in testa nel torneone da 2 giorni.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo il nostro report giornaliero con il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO, da 250 euro di buy in e da quasi 200.000 euro di montepremi totale (Evento #32), dove 'Streetcardo' a fine Day1 si è preso la vetta momentanea del chipcount grazie ad uno stack da 2.155.686 gettoni virtuali.



Si è concluso invece il No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO da 50 euro di buy in e da 117.990 euro di prize pool (Evento #29). Qui infatti, dopo una maratona da quasi 10 ore di gioco, l'ha spuntata l'ottimo Domenico 'domenlan' Lando per 13.126 euro di bottino tra moneta e taglie. L'ultimo ad arrendersi è stato 'splitb7' (€7.470) mentre qualche minuto prima si era ritrovato out il comunque positivo Luca 'steva10' Stevanato (€4.765).



Già terminati anche il €50 No Limit Hold'em Bubble Rush (Evento #33) e il No Limit Hold'em Thursday Saver Turbo 6 Max Progressive KO (Evento #35) dove sono tornati rispettivamente in action, e subito protagonisti, Walter 'cesarino90' Treccarichi (€6.981) e Cristiano 'crisbus81' Guerra (€3.712). Il pro catanese si è piazzato secondo dopo aver raggiunto un buon accordo con il player 'umbi1' (€7.581), il romano ha chiuso terzo dietro Mario 'MAGIpoker87' Magistro (€5.324) e 'YLL4' (€7.828).



Archiviati, infine, il €100 No Limit Hold'em 6 Max (Evento #30) dove ha prevalso 'MangoHaze96' (€13.126), il €10 No Limit Hold'em SuperStack 8 Max (Evento #31), dove ha vinto 'wsopBOSS' (€10.319), dopo aver superato in volata i compagni di deal 'NONMOLLEREMOMAI' (€5.815), 'AMOS946' (€9.171) e 'tesfra' (€6.363), e il €30 No Limit Hold'em Big Ante Turbo Progressive KO (Evento #34) che ha registrato il trionfo, sempre con accordo, di 'giosanta' (€4.682).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-32: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 858

Montepremi Totale: €193.050

Player Left: 59

TOP TEN Day1



1. Streetcardo - 2.155.686

2. LO70 - 1.784.772

3. davideng90 - 1.621.418

4. EltanqueMORE - 1.491.949

5. Cipri1307 - 1.463.515

6. Buc3fal083 - 1.381.576

7. lapace63 - 1.331.724

8. picchio11 - 1.264.646

9. vitainsalita - 1.264.049

10. MBolgia - 1.218.474



SCOOP-29: NL Hold'em Deep Stack Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.622

Montepremi Totale: €117.990

Final Table Pay Out



Domenico 'domenlan' Lando - €13.126

splitb7 - €7.470

Luca 'steva10' Stevanato - €4.765

della168 - €3.766

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €2.453

KHANAPAYO - €3.062

Micciomiccio - €1.076

jaAAcy - €1.501

sabaudis78 - €728



SCOOP-30: NL Hold'em 6 Max [€40.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 933

Montepremi Totale: €83.970

Final Table Pay Out



MangoHaze96 - €13.126

COL_FISCHIOO - €9.026

FindUrLove89 - €6.207

Carmine 'ezechiele94' Claps - €4.268

pinkbazzi - €2.935

88besei88 - €2.018



SCOOP-33: NL Hold'em Bubble Rush [€30.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.290

Montepremi Totale: €58.050

Final Table Pay Out



umbi1 - €7.581*

Walter 'cesarino90' Treccarichi - €6.981*

donnafreud - €4.213

giasco336 - €2.957

put3c4 - €2.075

Andrea 'Papuasiano' Briganti - €1.456

ScaleFolli - €1.022

teecnoo3 - €717

Renato 'RenatoBelli' Hysenbelli - €503



*Deal



SCOOP-35: NL Hold'em Thursday Saver Turbo 6 Max Progressive KO [€35.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.618

Montepremi Totale: €72.810

Final Table Pay Out



YLL4 - €7.828

Mario 'MAGIpoker87' Magistro - €5.324

Cristiano 'crisbus81' Guerra - €3.712

eureka999 - €1.904

LAFAL10 - €1.831

redbull9891 - €1.387