Come sempre non solo SCOOP nei nostri report sui tornei online. Ecco i risultati del Night on Stars, The Bigger, Need for Speed Turbo, The Big Daily e Master 6 Max...

Iniziamo con il Night on Stars (705 entries per 63.450 euro di montepremi totale) dove, dopo oltre 7 ore di gioco, si è imposto il buon Riccardo 'Overbet91' Bonelli per 11.010 euro di bottino. Battuto in heads up 'ombra_8989' (€7.989) mentre ha chiuso terzo '127.0.0.x' (€5.798). Ultimo tavolo anche il regular Federico 'cirillofe' Cirillo (€847).



E' andato invece a Michele 'smaikol93' Guerrini il The Bigger da 250 euro di buy in. Il toscano si è messo in tasca 4.877 euro dopo aver splitatto con 'jackabbi' (€4.877) i primi 2 premi. Sul podio, ma senza accordo, è salito pure 'alefino11' (€2.372) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'AUMNAMASHIVA' (€1.785), 'JamesVII_IV' (€1.344), Andrea 'andremonta92' Montanar (€1.011), 'bruttovizio' (€761) e 'delfo182' (€761).



Ottimi colpi anche per 'campa.dani', che si è assicurato i 4.491 euro del Need for Speed Turbo (261 entries per 23.490 euro), e per 'softair089' che si è preso i 6.458 euro proposti dal Master 6 Max (299 entries per 26.910 euro). Ancora un deal, infine, nel The Big Daily Potenziato (166 entries per 20.800 euro) con 'BurgerKing82', 'MountainDew' e 'Yesdisi3' che hanno incassato più di 3.000 euro a testa.



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Michele 'smaikol93' Guerrini con un paio d'amici



I numeri più importanti dei 5 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 705

Montepremi Totale: €63.450

Final Table Pay Out



Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €11.010

ombra_8989 - €7.989

127.0.0.x - €5.798

bartpoker888 - €4.207

davideaga19 - €3.053

gigio94679 - €2.216

Psyk10 - €1.608

SHIGE-SAN8 - €1.167

Federico 'cirillofe' Cirillo - €847



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 108

Montepremi Totale: €24.300

Final Table Pay Out



Michele 'smaikol93' Guerrini - €4.877*

jackabbi - €4.877*

Megres8 - €3.152

alefino11 - €2.372

AUMNAMASHIVA - €1.785

JamesVII_IV - €1.344

Andrea 'andremonta92' Montanar - €1.011

bruttovizio - €761

delfo182 - €761



*Deal



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 261

Montepremi Totale: €23.490

Final Table Pay Out



campa.dani - €4.491

ombe1992 - €3.312

RCRSTL92 - €2.443

Alessandro 'zlale' Robuffo - €1.802

sangomio88 - €1.329

doncamillo6 - €980

Markese62 - €723

@rm@ndo90 - €533

nibiru993 - €393



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 166

Montepremi Totale: €20.800

Final Table Pay Out



BurgerKing82 - €3.087*

MountainDew - €3.094*

Yesdisi3 - €3.534*

leynia92 - €1.768

Vop44 - €1.206

Fabrizio 'fabry_wct' Privitera - €927

Nappedda - €728

Gullnuts8 - €520

SurrealZeta - €395



*Deal



IS#34 Master 6 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 299

Montepremi Totale: €26.910

Final Table Pay Out



softair089 - €6.458

Marg0TTin4 - €4.171

PoRtAmiISoOo - €3.014

Massimo 'MAXSHARKK' Mosele - €2.207

ViaAlta - €1.561

pep85pep - €1.049