Altra serata online contrassegnata dai tornei SCOOP. Bel colpo per il campionissimo Raffaele Sorrentino che si è assicurato il 6 Max Deep Stack Progressive KO. In mostra anche il "redivivo" Jackson Genovesi, secondo con deal nell'8 Max.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo il nostro report dall'acuto di Raffaele 'raffibiza' Sorrentino nell'Evento #43, il No Limit Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO da 50 euro di buy in e da oltre 85.000 euro di montepremi totale (1.898 entries). Il pro calabrese ha sbaragliato la concorrenza e si è messo così in tasca più di 10.000 euro tra prima moneta e taglie.



E' andato invece a 'Bulgaro98' l'altro No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO (Evento #44) in programma ieri sera. Per lui è arrivato un bottino complessivo da 11.401 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche Francesco 'kekko9221' Bisconti' (€6.456), 'MrCristian87' (€3.953), 'pingone80' (€3.120), 'sbruf10' (€2.342) e 'FabioBursi' (€1.678).



E passiamo al No Limit Hold'em 8 Max (Evento #46), da 100 euro di buy in e da quasi 100.000 euro di prize pool (1.085 entries), che ha registrato il ritorno in action del grande Jackson 'DJackMpkr' Genovesi (€9.944). Il romano si è subito trovato "confident" in un torneo che l'ha visto protagonista fino alla fine con un deal a 4 siglato con i rivali 'UDM71' (€12.461), 'tisciali' (€8.676) e 'Myskin87' (€7.436).



Archiviati, infine, il €50 No Limit Hold'em Deep Turbo 4 Max Progressive KO (Evento #47) che si è chiuso con il successo di 'simba1173' (€7.706), il €5 No Limit Hold'em SuperStack (Evento #45) dove ha prevalso 'Dami-Q-9' (€6.332) sul compagno di deal 'kekkoskill17' (€5.932), il €10 No Limit Hold'em Rebuy Madness (Evento #48) dove ha vinto 'blueluky' (€5.277) e il €25 No Limit Hold'em Spring Hyper (Evento #49) che ha registrato il trionfo di 'santos9701' (€6.114) dopo l'accordo siglato con il player 'CONTI80' (€5.892).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Jackson 'DJackMpkr' Genovesi



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-43: NL Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.898

Montepremi Totale: €85.410

Final Table Pay Out



Raffaele 'raffibiza' Sorrentino - €10.086

SRIBONI76 - €6.964

danh89 - €3.812

stefano.g17 - €2.456

Bagwell92 - €1.411

ienalina - €1.284



SCOOP-44: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.094

Montepremi Totale: €94.230

Final Table Pay Out



Bulgaro98 - €11.401

Francesco 'kekko9221' Bisconti - €6.456

MrCristian87 - €3.953

pingone80 - €3.120

sbruf10 - €2.342

FabioBursi - €1.678



SCOOP-46: NL Hold'em 8 Max [€40.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.085

Montepremi Totale: €97.650

Final Table Pay Out



UDM71 - €12.461*

Jackson 'DJackMpkr' Genovesi - €9.944*

tisciali - €8.676*

Myskin87 - €7.436*

P4RRIN3LL0 - €3.850

superdavidex - €2.744

polletto16 - €1.956

anna51sa - €1.394



*Deal



SCOOP-47: NL Hold'em Deep Turbo 4 Max Progressive KO [€25.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.508

Montepremi Totale: €67.860

Final Table Pay Out



simba1173 - €7.706

ORSO10 - €4.274

23_Gamble_17 - €2.585

Jison20 - €2.788