Secondo report di giornata sugli MTT online. Successo per 'fapfafap' nel Night on Stars. E' andato a segno anche Gabriele 'KingMAvE911' Re nel The Bigger dove si è piazzato secondo Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci. Ecco tutti i risultati...

Partiamo dal Night on Stars (632 entries per 56.880 euro di montepremi totale) che, come già anticipato, ha registrato l'exploit di 'fapfafap'. Per lui è arrivato un bottino da quasi 10.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, i 2 regular Salvatore 'theboss19902' Bonanno (€5.197) e Alessio 'deceptionnnn' Fratti (€1.442).



E un altro grinder, il buon Gabriele 'KingMAvE911' Re, si è messo in tasca i 5.359 euro proposti dal The Bigger (104 entries con 250 euro di buy in). Il player di Pinerolo ha superati allo sprint i "colleghi" Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€4.033) e Alessandro 'aleppp' Giannelli (€3.035). Quinto posto per Andrea 'Andreacigna' Pini (€1.719).



Si è chiuso con un deal invece il Need for Speed Turbo (221 entries per 19.890 di prize pool). 'gian-vinco' e 'OMGabbro' si sono infatti divisi 3.383 euro a testa una volta eliminati gli scomodi Domenico 'ddomenico' Drammis (€2.128) e Cristiano 'crisbus81' Guerra (€1.574).



Segnaliamo, infine, i trionfi dei player '38557218' (€3.749) e '6031980011802443' (€2.647) nel The Big Daily Potenziato (141 entries per 17.600 euro) e nel Master Saturno (309 entries per 13.750 euro).



I numeri più importanti dei 5 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 632

Montepremi Totale: €56.880

Final Table Pay Out



fapfafap - €9.869

Peppons22 - €7.162

Salvatore 'theboss19902' Bonanno - €5.197

AntoLuckyOne - €3.772

DipazziA - €2.737

lady_elena81 - €1.986

Alessio 'deceptionnnn' Fratti - €1.442

ilvate12 - €1.046

G.L.DELEDDA - €759



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 104

Montepremi Totale: €23.400

Final Table Pay Out



Gabriele 'KingMAvE911' Re - €5.359

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €4.033

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €3.035

Spinner.292 - €2.284

Andrea 'Andreacigna' Pini - €1.719

Ellanu - €1.294

NNWPT - €974

88besei88 - €733

UDM71 - €733



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 221

Montepremi Totale: €19.890

Final Table Pay Out



gian-vinco - €3.383*

OMGabbro - €3.383*

Domenico 'ddomenico' Drammis - €2.128

Cristiano 'crisbus81' Guerra - €1.574

LiuckCrista - €1.164

vale.ace7 - €861

#QuaCCosa - €637

Baudo_90 - €471

Kelevra0000 - €349



*Deal



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 141

Montepremi Totale: €17.600

Final Table Pay Out



38557218 - €3.749

Fantastik55 - €2.816

anonimus996 - €2.077

PeoplesBank - €1.540

Gullnuts8 - €1.082

C0RRADINA - €827

LukyMan777 - €634

picciurro14 - €475

ClipperMania - €370



IS#48 Master Saturno [€5.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 309

Montepremi Totale: €13.750

Final Table Pay Out



6031980011802443 - €2.647

Gino6666 - €1.994

BbetGelatino - €1.513

zaul23 - €1.140

wanheda1 - €789

9858680 - €606

VALVOLONE - €469

Mariolino19720 - €330

Gus1985 - €241