Ben 7 i tornei SCOOP in programma nella serata di ieri con 2, l'UltraDeep e l'High Roller, schedulati sulla distanza di due giorni. Negli altri si sono imposti 'farlocco1986', 'Freogan', 'Ale3pegghy', Gianluca 'EscobarGianl' Escobar e '@rm@ndo90'.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo dagli Eventi #53 e #54 che devono ancora assegnare le rispettive prime monete. Nel primo dei 2, il No Limit Hold'em UltraDeep da 100 euro di buy in e da quasi 390.000 euro di montepremi, sono rimasti in corsa 431 player su 4.313 entries totali. Al momento si è preso la vetta uno scatenato 'Reise4info' che ha chiuso il Day1 con 2.314.716 gettoni virtuali. Lo inseguono 'elyfra83' con 2.268.743, 'nayd87' con 2.162.325 e il regular Andrea 'andryguen' Panarese con 1.714.008.



Nell'High Roller Progressive KO, da 250 euro di buy in e da oltre 175.000 euro di prize pool, è invece volato in testa 'EricTypo' che, con uno stack da 661.199 gettoni, precede gli altri 53 promossi al Final Day.



E passiamo ai tornei già conclusi. Bel colpo per 'Freogan' che, dopo una maratona da oltre 10 ore di gioco, si è messo in tasca i 13.479 euro proposti dall'Evento #51, il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 50 euro di buy in (3.073 entries per 138.285 euro di montepremi). Niente male nemmeno '@rm@ndo90' che ha incassato i 7.228 euro dell'Evento #56, il No Limit Hold'em Sunday Saver Turbo 6 Max Progressive KO da 50 euro di buy in (1.715 per 77.175 euro).



Successi, infine, per 'farlocco1986' (€9.495) nel €30 No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO (Evento #50), 'Ale3pegghy' (€8.019) nel €10 No Limit Hold'em SuperStack 6 Max (Evento #52) e per il solito grande Gianluca 'EscobarGianl' Escobar (€7.261) nel €20 Sunday Supersonic (Evento #55).



Andrea 'andryguen' Panarese

Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-53: NL Hold'em UltraDeep [€175.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 4.313

Montepremi Totale: €388.170

Player Left: 431

TOP TEN Day1



1. Reise4info - 2.314.716

2. melyfra83 - 2.268.743

3. nayd87 - 2.162.325

4. Andrea 'andryguen' Panarese - 1.714.008

5. elguapo1986 - 1.656.491

6. BloodyRiverX - 1.586.955

7. F23F11 - 1.528.990

8. foldosoloperte - 1.466.237

9. cikirikiki - 1.445.938

10. PokerManzo92 - 1.399.156



SCOOP-54: High Roller Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 779

Montepremi Totale: €175.275

Player Left: 54

TOP TEN Day1



1. EricTypo - 661.199

2. fisholone - 583.920

3. flask3780 - 518.716

4. micidial88 - 501.007

5. viKtorKing88 - 430.096

6. talent236 - 424.282

7. Rada1208 - 403.533

8. ikonstars - 392.823

9. Spinner.292 - 390.666

10. IWasKate - 308.394



SCOOP-51: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 3.073

Montepremi Totale: €138.285

Final Table Pay Out



Freogan - €13.479

Alfiocristy - €10.816

SHIGE-SAN8 - €5.233

tombarello88 - €3.827

fabrex86 - €2.556

10Gutshot10 - €1.970



SCOOP-56: Sunday Saver Turbo 6 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.715

Montepremi Totale: €77.175

Final Table Pay Out



@rm@ndo90 - €7.228

ChriSmalling - €6.808

D.L.ProPoker - €3.226

UnderTheGun22 - €2.153

Bulgaro98 - €2.297

maco90 - €1.810