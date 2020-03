Lunedì sera con tanti eventi SCOOP in programma. Chiusura con accordo nei torneoni da 2 giorni. Da segnalare il ritorno in action di Mario 'supermet01' Perati e il buon secondo posto centrato da Stefano 'easycallxxx' Terziani nel Deep Stack.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma andiamo con ordine partendo dai Final Day dei 2 tornei iniziati domenica: il No Limit Hold'em UltraDeep da 100 euro di buy in e da quasi 390.000 euro di montepremi totale (Evento #53) e l'High Roller Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 175.000 euro di prize pool (Evento #54).



Nel primo l'ha spuntata 'SumanumasJe', per 46.535 euro di bottino complessivo, dopo aver superato in heads up il compagno di deal 'labrujita14' che si è assicurato comunque un super premio da 43.035 euro tra moneta e taglie. Nel secondo si è imposto 'Jn.Frusciante' che si è messo in tasca 21.361 euro dopo aver siglato anche lui un accordo con 'Cincingnam' (€14.361) e 'nanairo3' (€12.072).



E passiamo agli eventi in programma ieri sera. Nota di merito per 'supersettes' (€16.001) che si è preso il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da 140.760 euro di montepremi (Evento #60). Si è arreso invece sul più bello il pro Stefano 'easycallxxx' Terziani (€7.297) nel No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #57) vinto da 'StrongFlushy' (€8.846).



Successi, infine, per 'MoChuisle7' (€9.529) nel €50 NL Hold'em 6 Max Progressive KO (Evento #58) dove si è piazzato terzo Mario 'supermet01' Perati (€4.262), 'valerex' (€11.023) nel €100 No Limit Hold'em Deep Turbo 6 Max Progressive KO (Evento #62), 'bossovise' (€6.955) nel €5 No Limit Hold'em SuperStack 8 Max (Evento #59), 'Jison20' (€7.258) nel €30 No Limit Hold'em 6 Max Turbo (Evento #61) e per 'mr.raiser96' (€6.168) nel €25 No Limit Hold'em Spring Hyper (Evento #63).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Mario 'supermet01' Perati



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-53: NL Hold'em UltraDeep [€175.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 4.313

Montepremi Totale: €388.170

Final Table Pay Out



SumanumasJe - €46.535*

labrujita14 - €43.035*

maxy18.F. - €25.920

ChinaskiOff - €18.190

negranudaniel - €12.765

Alessandro 'alexctprimo2' Furneri - €8.958

Reise4info - €6.286

Sarchio3 - €4.412

Gommaman - €3.096



*Deal



SCOOP-54: High Roller Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 779

Montepremi Totale: €175.275

Final Table Pay Out



Jn.Frusciante - €21.361*

Cincingnam - €14.361*

nanairo3 - €12.072*

STARdesire - €8.454

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €3.804

IWasKate - €4.405

Mattia 'Cheever91' Baccassino - €4.937

Spinner.292 - €2.762

kristio84 - €1.995



*Deal



SCOOP-57: NL Hold'em Deep Stack Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.932

Montepremi Totale: €86.940

Final Table Pay Out



StrongFlushy - €8.846

Stefano 'easycallxxx' Terziani - €7.297

I'MalwaysME - €5.125

mado453 - €2.947

love3peace3 - €2.067

Gigggi55 - €1.821

Bl4cKBe4sT - €1.207

OneShot2Shot - €711

maxy18.F. - €803



SCOOP-58: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.886

Montepremi Totale: €84.870

Final Table Pay Out



MoChuisle7 - €9.529

nanairo3 - €6.608

Mario 'supermet01' Perati - €4.262

llolly12 - €2.732

PokerManzo92 - €2.181

Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino - €1.788



SCOOP-60: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.564

Montepremi Totale: €140.760

Final Table Pay Out



supersettes - €16.001

1907Atalanta - €11.552

URAGANO69689 - €6.310

papinsqui - €4.283

majiko15 - €4.963

tesfra - €3.451

AA-GIANLU-AA - €1.960

gisella84 - €1.812



SCOOP-62: NL Hold'em Deep Turbo 6 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 819

Montepremi Totale: €73.710

Final Table Pay Out



valerex - €11.023

aedipus - €5.997

zlatan0383 - €3.756

Kelevra0000 - €3.456

PokerManzo92 - €2.076

NewMaimorrr - €1.555