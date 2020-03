E' andato a Roberto 'SiCkAnAaaaaaaaaa' Canali il domenicale targato iPoker. Gran momento per 'Jn.Frusciante' che si aggiudica anche il The Bigger. NoS e Need for Speed a 'barese67' e 'Dhovakin994', deal tra 'uUghos_' e 'picciurro14' nel Big Daily Special.

Ma iniziamo dal SuperSize Sunday, da 100 euro di buy in e da oltre 114.000 euro di montepremi totale (Evento #55 delle iPoker Series), dove alla fine si è imposto Roberto Canali. 'SiCkAnAaaaaaaaaa', questo il suo nick, ha superato volata il runner up 'peppone271986' (€14.366) e il terzo classificato 'fabionchi23' e si è messo così in tasca i quasi 20.000 euro del bottino. Male, anzi malissimo, il chipleader del Day1 'hollymolly' che ha chiuso soltanto 58esimo per 287 euro di premio.



E passiamo ai 3 tornei di PS. Nel Night on Stars (710 entries per 63.900 euro di prize pool) l'ha spuntata, dopo circa 8 ore di gioco, il player 'barese67' per 11.088 euro.



Il The Bigger (104 entries per 23.400 euro) è andato invece al già vincitore dell'Evento #54 dello SCOOP, lo scatenato 'Jn.Frusciante' (€5.359), che stavolta si è messo dietro, tra gli altri, regular del calibro di Patrick 'instantcal89' Sanfilippo (€3.035), Francesco 'ilmessia84' Favia (€2.284), Luca 'delfo182' Delfino (€974), Nicola 'JhonCheever' Cappellesso (€733) e Giuliano 'giuli90' Bendinelli (€733). Trionfo per 'Dhovakin994' (€4.439) nel Need for Speed Turbo.



Chiusura con deal, infine, nel The Big Daily Special Potenziato da 109 euro di buy in (198 entries per 25.100 euro di montepremi). 'uUghos_' (€4.497) e 'picciurro14' (€4.401) si sono infatti accordati subito dopo l'uscita di scena del terzo incomodo 'FedecK' (€2.827).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Doppietta per 'Jn.Frusciante'



I numeri più importanti dei 5 tornei:



IS#55 SuperSize Sunday [€90.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.277

Montepremi Totale: €114.930

Final Table Pay Out



Roberto 'SiCkAnAaaaaaaaaa' Canali - €19.539

peppone271986 - €14.366

fabionchi23 - €10.907

nespola70 - €7.815

ImNotYourBro - €5.689

David0910 - €4.540

CrownUpGuy - €3.390

Snip3r92 - €2.241

sonnyTL1992 - €1.241



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 710

Montepremi Totale: €63.900

Final Table Pay Out



barese67 - €11.088

rasky10 - €8.046

Giangi503 - €5.839

Ticlikko - €4.237

Villasso - €3.075

gabvive - €2.232

jackabbi - €1.619

RCRSTL92 - €1.175

Andrea 'Andrewbull88' Buonocore - €853



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 104

Montepremi Totale: €23.400

Final Table Pay Out



Jn.Frusciante - €5.359

THEGEMELS - €4.033

Patrick 'instantcal89' Sanfilippo - €3.035

Francesco 'ilmessia84' Favia - €2.284

Spinner.292 - €1.719

suitesistina - €1.294

Luca 'delfo182' Delfino - €974

Nicola 'JhonCheever' Cappellesso - €733

Giuliano 'giuli90' Bendinelli - €733



Need for Speed Turbo [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 258

Montepremi Totale: €23.220

Final Table Pay Out



Dhovakin994 - €4.439

mturri - €3.274

mricard89 - €2.415

SpeedOne1 - €1.781

nibiru993 - €1.314

RudiGarcia84 - €969

pingone80 - €715

estilos89 - €527

Domenico 'scellone9477' Gala - €389



The Big Daily Special - Potenziato [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 198

Montepremi Totale: €25.100

Final Table Pay Out



uUghos_ - €4.497*

picciurro14 - €4.401*

FedecK - €2.827

ilbuontempo - €2.134

Z1OS4M1988 - €1.456

selmen - €1.130

arme99 - €879

Miserabile91 - €628

Ev1t4L4p3st3 - €477



*Deal