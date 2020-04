Archiviati altri 7 eventi dello Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020. Successi per Giacomo 'James90511' Grossi, 'mazzinga78', 'JokeR86GR', 'teamzeus94', 'AZZOS' e 'Iacox93'. E' andato a segno anche 'majiko15', dopo aver superato in heads up Luca 'steva10' Stevanato, nell'Evento #65.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Iniziamo il nostro report proprio da quest'ultimo torneo, il No Limit Hold'em Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 100.000 euro di montepremi, dove 'majiko15' ha incassato 12.388 euro tra moneta e taglie. Battuto in heads up il comunque ottimo Luca 'steva10' Stevanato che si è consolato con un premio complessivo da 9.556 euro. Podio pure per 'Giangi503' (€5.626) mentre ha chiuso quarto '9sblackpair' (€2.908).



E' andato invece a Giacomo 'James90511' Grossi l'Evento #67, il No Limit Hold'em 6 Max da 100 euro di buy in (1.047 entries per 94.230 euro di prize pool). Il regular di Gubbio, che vive a Fabriano, ha avuto la meglio su 'fm64' (€9.998), 'T_Magw3ll' (€6.875), 'eliaviola92' (€4.728), Jackson 'DJackMpkr' Genovesi (€3.251) e Alessio 'deceptionnnn' Fratti (€2.236) e si è assicurato una prima moneta da 14.539 euro.



E passiamo al trionfo di 'mazzinga78', per 10.995 euro di bottino, nel No Limit Hold'em Deep Stack 8 Max Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #64) dove si è ben comportato il pro Raffaele 'raffibiza' Sorrentino (€4.897) che è salito sul podio insieme al runner up 'deliriummix2' (€7.380).



Successi, infine, per 'JokeR86GR' (€8.106) nel €50 No Limit Hold'em Ultra KO Turbo (Evento #68), 'teamzeus94' (€7.233) nel €5 No Limit Hold'em SuperStack 6 Max (Evento #66), 'AZZOS' (€3.299) nel €10 No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO (Evento #69) e per 'Iacox93' (€5.958) nel €25 No Limit Hold'em Spring Hyper 8 Max (Evento #70) dopo il deal a 3 siglato con 'Qsgiorgio89' (€5.481) e 'Montal92' (€4.692).



Luca 'steva10' Stevanato con Angela Del Re



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-64: NL Hold'em Deep Stack 8 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.088

Montepremi Totale: €93.960

Final Table Pay Out



mazzinga78 - €10.995

deliriummix2 - €7.380

Raffaele 'raffibiza' Sorrentino - €4.897

SPIDERWOLF89 - €2.734

DagoZagor - €2.175

tonivenus - €1.257

ringhio9002 - €1.439

tacciunco - €820



SCOOP-65: NL Hold'em Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.119

Montepremi Totale: €100.710

Final Table Pay Out



majiko15 - €12.388

Luca 'steva10' Stevanato - €9.556

Giangi503 - €5.626

9sblackpair - €2.908

mazziskin - €3.014

alleposte - €2.173

sergio522017 - €2.394

thestreet86 - €1.206

anna51sa - €1.393



SCOOP-67: NL Hold'em 6 Max [€50.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.047

Montepremi Totale: €94.230

Final Table Pay Out



Giacomo 'James90511' Grossi - €14.539

fm64 - €9.998

T_Magw3ll - €6.875

eliaviola92 - €4.728

Jackson 'DJackMpkr' Genovesi - €3.251

Alessio 'deceptionnnn' Fratti - €2.236



SCOOP-68: NL Hold'em Ultra KO Turbo [€35.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.467

Montepremi Totale: €66.015

Final Table Pay Out



JokeR86GR - €8.106

eatrats - €3.119

Dogsitter86 - €2.560

A10ThePrinceA10 - €1.608

Br0ns3di - €1.532

20leonardo19 - €1.093

PASTALPESTOO - €1.570

PokerManzo92 - €970

Gianasia - €1.125