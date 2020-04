In archivio un'altra giornata di eventi SCOOP. Nel più "importante" si è imposto 'samflash93' che ha superato allo sprint il comunque ottimo Manlio 'M.I.1980' Iemina. Ecco il report...

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Iniziamo proprio dal torneo vinto da 'samflash93', il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da 117.000 euro di montepremi totale (Evento #74). Per lui è arrivato un bottino complessivo da quasi 16.000 euro, tra prima moneta e taglie, al termine di una maratona da oltre 9 ore di gioco.



L'ultimo ad arrendersi è stato il sempre ottimo Manlio 'M.I.1980' Iemina che si è consolato con un premio da 9.052 euro. Poco prima era toccato a 'tanuzz8' (€6.209) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'nikdrake' (€4.684), 'mr.raiser96' (€3.424), 'ShonZeb92' (€2.440), 'seper1964' (€1.513) e per 'LordVoldemort17' (€1.033).



E hanno piazzato degli ottimi colpi anche i player 'kymko970', 'LaTuaArroganza' e 'w00jiix_VLT'. Il primo si è messo in tasca più di 10.700 euro dopo aver sbaragliato la concorrenza nell'Evento #71, il No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO da 50 euro di buy in (1.911 entries per 85.995 euro di prize pool). Gli altri 2 hanno invece rispettivamente incassato ben 10.023 euro e 8.216 euro negli Eventi #76 (€100 No Limit Hold'em Deep Turbo Progressive KO) e #75 (€50 No Limit Hold'em 6 Max Turbo).



Successi con deal, infine, per 'charlito90' (€7.503) nel €50 No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO (Evento #72), 'Artu310' (€4.125) nel €5 No Limit Hold'em SuperStack (Evento #73) e per 'IIMOSTR' (€4.567) nel €25 No Limit Hold'em Spring Hyper 8 Max (Evento #77).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-71: NL Hold'em Deep Stack Progressive KO [€35.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.911

Montepremi Totale: €85.995

Final Table Pay Out



kymko970 - €10.723

gepetto23 - €6.369

ACEv3ntur4 - €3.295

gianluk84 - €3.531

genilson.it - €2.093

matteone165 - €1.238

mazzinga78 - €993

kunt888 - €795

mariu6210 - €1.067



SCOOP-72: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.916

Montepremi Totale: €86.220

Final Table Pay Out



charlito90 - €7.503*

Madness92 - €5.683*

ladker23 - €5.487*

OminoCALLme - €3.583*

ManlnBlackk - €2.631

maryjo5821 - €1.369



*Deal



SCOOP-74: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.300

Montepremi Totale: €117.000

Final Table Pay Out



samflash93 - €15.902

Manlio 'M.I.1980' Iemina - €9.052

tanuzz8 - €6.209

nikdrake - €4.684

mr.raiser96 - €3.424

ShonZeb92 - €2.440

seper1964 - €1.513

LordVoldemort17 - €1.033



SCOOP-75: NL Hold'em 6 Max Turbo [€30.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.220

Montepremi Totale: €54.900

Final Table Pay Out



w00jiix_VLT - €8.216

PI€NO$_95216 - €5.649

lady_elena81 - €3.885

THEGEMELS - €2.671

Cincingnam - €1.837

Mario 'MAGIpoker87' Magistro - €1.263



SCOOP-76: NL Hold'em Deep Turbo Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 835

Montepremi Totale: €75.150

Final Table Pay Out



LaTuaArroganza - €10.023

aasino01 - €7.525

1989cash - €3.846

Marco 'Peraz77' Perra - €4.500

PakoBarba - €2.470

Daniele 'ZyzzRaver' Grasso - €1.381

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €1.068

frakkalagan - €1.100

lucknuzz - €702