Giovedì sera contrassegnato dai tornei dello Spring Championship of Online Poker 2020. Il più cospicuo l'ha vinto 'madimax73', successi anche per 'GiorgioMarco', 'S@LV@DOR-D@L1' e 'nick0983'.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo il nostro report giornaliero dall'unico torneo di ieri che non ha ancora decretato un "padrone", il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da quasi 200.000 euro di montepremi totale (Evento #81). Sono infatti 57 i player rimasti in corsa dopo un lunghissimo Day1.



Al momento c'è in testa 'basilio910' con uno stack da 2.587.300 gettoni virtuali. Lo inseguono 'BrunoStrong' con 2.024.355 e 'Magomarcello con 1.616.248. Nel gruppo dei migliori troviamo anche 'mirage1290' (1.447.704), 'Atomo1990-28' (1.366.842), 'mado453' (1.248.304), 'mariocrys' (1.245.773), Olsi 'olhack' Lala (1.168.252), 'tidus8989' (1.163.006) e 'Astrogoldi' (1.108.199).



E passiamo ai 6 tornei già archiviati. Il più importante almeno in termini economici, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 100.000 euro di prize pool (Evento #79), l'ha vinto 'madimax73' che tra prima moneta e taglie si è assicurato un bottino davvero niente male da 11.324 euro.



Bei colpi anche per 'GiorgioMarco' (€9.860) nel €50 No Limit Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO (Evento #8), 'S@LV@DOR-D@L1' (€8.323) nel €50 No Limit Hold'em Bubble Rush (Evento #82) e 'nick0983' (€8.085) nel No Limit Hold'em Thursday Saver Turbo 6 Max Progressive KO (Evento #85).



Trionfi con super deal invece per 'vale2010' (€5.175) nel €10 No Limit Hold'em SuperStack (Evento #80) e 'NAPLES'_CAT' (€3.758) nel €30 No Limit Hold'em Win The Button Turbo (Evento #83).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

C'è 'basilio910' in testa al torneo da 2 giorni



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-81: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 865

Montepremi Totale: €194.625

Player Left: 57

TOP TEN Day1



1. basilio910 - 2.587.300

2. BrunoStrong - 2.024.355

3. Magomarcello - 1.616.248

4. mirage1290 - 1.447.704

5. Atomo1990-28 - 1.366.842

6. mado453 - 1.248.304

7. mariocrys - 1.245.773

8. Olsi 'olhack' Lala - 1.168.252

9. tidus8989 - 1.163.006

10. Astrogoldi - 1.108.199



SCOOP-78: NL Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.174

Montepremi Totale: €97.830

Final Table Pay Out



GiorgioMarco - €9.860

IlikeCeres - €7.164

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €5.029

thegame723 - €2.932

valex0188 - €3.038

cammello123 - €1.538



SCOOP-79: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.179

Montepremi Totale: €106.110

Final Table Pay Out



madimax73 - €11.324

Akin4t0r - €9.822

Alessandro 'alesiena17' Siena - €7.229

HLVSNM - €4.245

Salento2009 - €2.613

Domenico 'ddomenico' Drammis - €2.604

Mauro 'MauroTranky' Tranchedone - €1.516

Nico 'magicfold99' Capuano - €1.664



SCOOP-82: NL Hold'em Bubble Rush [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.241

Montepremi Totale: €55.845

Final Table Pay Out



S@LV@DOR-D@L1 - €8.323

frida543 - €5.850

jackabbi - €4.112

andrea832 - €2.891

caliu23 - €2.032

ZeroTredici - €1.428

Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - €1.004

pugliese27 - €706

Ellanu - €496



SCOOP-84: Thursday Saver Turbo 6 Max Progressive KO [€35.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.553

Montepremi Totale: €69.885

Final Table Pay Out



nick0983 - €8.085

Getzemani13 - €5.960

Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €3.647

SMERALDA06 - €2.244

MakeYrChoice - €1.287

Gianluca 'seven775' Mattia - €1.429