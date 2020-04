Secondo e ultimo report sui tornei online del giovedì sera. Bel colpo per Eugenio 'Eugol93' Sanchioni che si è imposto nel The Bigger. Sono andati a segno anche 'elephant886' nel NoS, 'gian-vinco' nel Need for Speed e 'LorenzoMusolini' nel Master. Deal a 2 nel The Big Daily.

Ma iniziamo dal regular che vive a Fabriano, Eugenio 'Eugol93' Sanchioni, che si è messo in tasca i quasi 6.000 euro del The Bigger (115 entries con un buy in da 250 euro) dopo quasi 6 ore di gioco. L'ultimo ad arrendersi è stato 'framax56' (€4.460) mentre qualche minuto avevano alzato bandiera bianca '88besei88' (€3.356) e il comunque positivo Giuliano 'giuli90' Bendinelli (€2.526).



E passiamo all'exploit di 'elephant886' nel Night on Stars da 61.290 euro di montepremi totale (681 entries). Per lui è arrivato un bottino da 10.635 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'Alecigna' (€7.717), 'PixTuna' (€5.600), 'Gaza Sparta9' (€4.064), Luca 'delfo182' Delfino (€2.949), 'Dhovakin994' (€2.140), 'danh89' (€1.553), 'AiNtYoMaMa' (€1.127) e 'albi.pelle' (€818).



Niente male nemmeno 'gian-vinco', che si è assicurato i 4.894 euro proposti dal Need for Speed Turbo, e 'LorenzoMusolini', a cui sono andati i 6.576 euro del Master 6 Max giocato in "modalità" iPokerSeries. Si sono divisi invece più di 4.000 euro a testa i player 'itbasilisk' e 'alessia05', protagonisti di un deal nel The Big Daily Potenziato (183 entries con 109 euro di buy in).



I numeri più importanti dei 5 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 681

Montepremi Totale: €61.290

Final Table Pay Out



elephant886 - €10.635

Alecigna - €7.717

PixTuna - €5.600

Gaza Sparta9 - €4.064

Luca 'delfo182' Delfino - €2.949

Dhovakin994 - €2.140

danh89 - €1.553

AiNtYoMaMa - €1.127

albi.pelle - €818



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 115

Montepremi Totale: €25.875

Final Table Pay Out



Eugenio 'Eugol93' Sanchioni - €5.926

framax56 - €4.460

88besei88 - €3.356

Giuliano 'giuli90' Bendinelli - €2.526

pupazzina - €1.901

nanairo3 - €1.431

Nicola 'JhonCheever' Cappellesso - €1.077

davidecalva - €810

hippiemerda - €810



Need for Speed Turbo [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 286

Montepremi Totale: €25.740

Final Table Pay Out



gian-vinco - €4.894

COL_FISCHIOO - €3.587

andrea832 - €2.629

Jison20 - €1.927

ShonZeb92 - €1.413

JD.89K - €1.035

umbi1 - €759

sfazi1 - €556

ROOR_17 - €408



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 183

Montepremi Totale: €24.200

Final Table Pay Out



itbasilisk - €4.172*

alessia05 - €4.398*

credswapdef. - €2.735

palmieri2 - €2.057

grattaevinci - €1.404

Grounder1985 - €1.089

maddalena21d - €838

evil.queen89 - €596

Fontana__ - €460



*Deal



IS#84 Master 6 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 307

Montepremi Totale: €27.630

Final Table Pay Out



LorenzoMusolini - €6.576

Mi3sVanD3Roh3 - €4.200

ViaAlta - €3.067

lgorKurganov - €2.238

assofrakasso - €1.575

Mibarellaisia - €1.050