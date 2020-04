E' andato a 'metanboy59' il torneone da 2 giorni dove ha chiuso secondo il buon Olsi 'olhack' Lala. Ancora un successo per Raffaele 'raffibiza' Sorrentino che stavolta si è preso il Deep Turbo.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo dal Day2 del No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da quasi 200.000 euro di montepremi totale (Evento #81) dove l'ha spuntata 'metanboy59'. Per il vincitore è arrivato un bottino complessivo da 22.820 euro, tra prima moneta e taglie, al termime dell'heads up giocato contro il comunque ottimo Olsi 'olhack' Lala che si è consolato con 18.551 euro. Sul podio è salito pure 'pipolo96' (€9.089) mentre ha chiuso quarto l'altro regular Antonio 'assonapoli79' Failla (€7.468).



Passiamo all'Evento #89, il No Limit Hold'em Deep Turbo da 50 euro di buy in e da 54.495 euro di prize pool, che ha confermato lo stato di grazia di Raffaele Sorrentino. Il campionissimo calabrese si è infatti concesso il bis, per altri 8.122 euro, dopo aver già dominato qualche giorno fa il €50 No Limit Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO (Evento #43). Ecco il suo primo commento dopo l'ennesimo exploit: "Secondo Titolo SCOOP Firmato Raffibiza, BOOM!"



E nella serara di ieri si sono messi in mostra anche 'Cagemc', 'TomMers_1997' e 'Davil1973'. Il primo si è assicurato i 9.851 euro proposti dall'Evento #85 (€50 No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO), gli altri 2 si sono invece rispettivamente aggiudicati 8.328 e 11.856 euro negli Eventi #86 (€50 No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO) e #88 (€100 No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO).



Successi, infine, per 'giorgio1006' (€7.321) nel €5 No Limit Hold'em SuperStack 8 Max (Evento #87), 'Matteo92AA' (€3.179) nel No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO (Evento #90) e 'cannibal83' (€6.730) nel €25 No Limit Hold'em Spring Hyper (Evento #91).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Olsi 'olhack' Lala



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-81: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 865

Montepremi Totale: €194.625

Final Table Pay Out



metanboy59 - €22.820

Olsi 'olhack' Lala - €18.551

pipolo96 - €9.089

Antonio 'assonapoli79' Failla - €7.468

Atomo1990-28 - €7.104

Tiltatomarcio00 - €4.514

POLINESIA77 - €2.669

fapfafap - €2.138



SCOOP-85: NL Hold'em Deep Stack Progressive KO [€35.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.745

Montepremi Totale: €78.525

Final Table Pay Out



Cagemc - €9.851

mizrachi1981 - €5.768

Marco 'pokergus83' Gemma - €3.546

Tigerlave - €2.462

calset - €1.777

daniele878 - €1.845

-TheCraZyMan-08 - €1.186

orlandinho87 - €1.044

PakoBarba - €665



SCOOP-86: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.764

Montepremi Totale: €79.380

Final Table Pay Out



TomMers_1997 - €8.328

tibetano10 - €6.067

MICHELE9911 - €3.716

AquilaReal23 - €2.390

ciaky57 - €1.775

giuseppe9417 - €1.529



SCOOP-88: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.156

Montepremi Totale: €104.040

Final Table Pay Out



Davil1973 - €11.856

Eu_esto_aqui - €8.722

Biri07501 - €5.054

VIPICCHIOailive - €4.530

MADPLAYER77 - €2.212

clavicola75 - €2.848



SCOOP-89: NL Hold'em Deep Turbo [€25.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.211

Montepremi Totale: €54.495

Final Table Pay Out



Raffaele 'raffibiza' Sorrentino - €8.122

mrhake00 - €5.709

buellx9 - €4.013

DANGER_RAISE - €2.821

madda4ever - €1.983

RAZZO22 - €1.394

Luca 'steva10' Stevanato - €980

Giacomo 'James90511' Grossi - €689

mammamamma2 - €484