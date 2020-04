Deal nel Night on Stars, The Bigger, Need for Speed Turbo e The Big Daily Potenziato. Niente accordi invece nel Master Venere dove l'ha spuntata il solito ottimo Giulio Sonnino.

Partiamo dai tornei che si sono chiusi con un accordo tra più player. Nel Night on Stars, che stavolta metteva in palio più di 54.000 euro di montepremi (605 entries), 'grappaebirra' (€7.781), Marcello 'Cavendramin' Miniucchi (€5.945), 'paky9999' (€4.856) e 'SHIGE-SAN8' (€6.703) hanno deciso di siglare il deal dopo l'uscita di scena degli altri finalisti: 'Ale3pegghy' (€2.662), 'charlito90' (€1.932), Fabrizio 'Asky16' Petroni (€1.402), 'ProG111' (€1.017) e 'pentolao' (€738).



Hanno fatto lo stesso Alessandro 'aleppp' Giannelli (€4.787) e 'Pappagallo83' (€4.787) nel The Bigger da 250 euro di buy in (106 entries per 23.850 euro di prize pool), 'superdavidex' (€3.453) e 'fsusct' (€3.351) nel Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (211 entries), e 'Blissey94' (€3.114), 'GraNdeDario' (€3.050) e 'Disconnesso' (€3.036) nel The Big Daily Potenziato da 109 euro di buy in (147 entries).



Niente patti invece nel Master Venere giocato in modalità iPoker Series con oltre 16.000 euro di montepremi totale (379 entries con 50 euro di buy in). Lo scatenato Giulio '0v3tt0gr1nd3r' Sonnino si è infatti messo in tasca l'intero bottino da 3.220 euro dopo aver superato in volata 'babykiller90' (€2.403), '2R3z1nfinit4' (€1.771), 'PoRtAmiISoOo' (€1.358), 'ImNotYourBro' (€950), 'R13S21N0' (€720), 'Wisp1997' (€548), 'ganjaka' (€379) e 'Zucca77' (€280).



I numeri più importanti dei 5 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 605

Montepremi Totale: €54.450

Final Table Pay Out



grappaebirra - €7.781*

Marcello 'Cavendramin' Miniucchi - €5.945*

paky9999 - €4.856*

SHIGE-SAN8 - €6.703*

Ale3pegghy - €2.662

charlito90 - €1.932

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €1.402

ProG111 - €1.017

pentolao - €738



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 106

Montepremi Totale: €23.850

Final Table Pay Out



Alessandro 'aleppp' Giannelli - €4.787*

Pappagallo83 - €4.787*

Italo 'Hidden91' Modena - €3.094

Cincingnam - €2.328

davidecalva - €1.752

dago6990 - €1.319

Giacomo 'James90511' Grossi - €992

miche134 - €747

ShonZeb92 - €747



*Deal



Need for Speed Turbo [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 211

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



superdavidex - €3.453*

fsusct - €3.351*

oicalob17 - €2.140

Alessandro 'alesiena17' Siena - €1.583

jackcorona96 - €1.171

Nico.Arge - €866

LiuckCrista - €641

velox77 - €474

valerietto22 - €351



*Deal



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 147

Montepremi Totale: €18.700

Final Table Pay Out



Blissey94 - €3.114*

GraNdeDario - €3.050*

Disconnesso - €3.036*

sadim70 - €1.636

marchimo84 - €1.150

tostovip - €879

UntltIed - €673

asso06 - €505

maddalena21d - €384



*Deal



IS#91 Master Venere [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 379

Montepremi Totale: €16.865

Final Table Pay Out



Giulio '0v3tt0gr1nd3r' Sonnino - €3.220

babykiller90 - €2.403

2R3z1nfinit4 - €1.771

PoRtAmiISoOo - €1.358

ImNotYourBro - €950

R13S21N0 - €720

Wisp1997 - €548

ganjaka - €379

Zucca77 - €280