Domenica sera contrassegnata anche dal Day1 del SuperSize Sunday e dall'inizio delle PKO Series. Ecco come sono andati i tornei...

Iniziamo con il SuperSize Sunday, da 100 euro di buy in e da ben 135.900 euro di montepremi totale (iPoker Series Evento #105), dove sono ancora in corsa 253 giocatori unici su 1.510 entries complessive. Al momento si è preso la vetta lo scatenato 'Mamozzo65' che ha accumulato uno stack davvero niente male da 400.317 gettoni virtuali.



Lo inseguono 'nappedda' con 328.958 e 'xNemeSiiS' con 327.580. Nel gruppo dei migliori troviamo anche 'Pumeros91' con 306.599, 'Money3000' con 302.708, 'gabbro20' con 292.546, Mattia 'PROFULLTILT' Toscano con 277.879, 'Concheddu86' con 275.213, 'Andreacigna' con 271.384 e il player '256722177615517', decimo con 270.366.



E sempre su iPoker si è disputato pure l'Evento #104 delle iPoker Series, il SuperSize Mini da 10 euro di buy in e da 41.853 euro di prize pool. Qui, al termine di una maratona da oltre 11 ore di gioco, l'ha spuntata 'ilfalco2016' per 7.183 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato 'INTERDRAGO', runner up per 5.253 euro, mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio il player 'calltheone' che si è consolato con un premio da quasi 4.000 euro.



Chiudiamo il nostro secondo e ultimo report sui tornei online della domenica sera con il segnalare il bel successo di 'Game0ver' nell'Evento #2, l'Opening da 109 euro di buy in e da oltre 42.000 euro di montepremi, delle PKO Series (Progressive Knock Out) di 888poker. Per lui è arrivata una moneta da 8.916 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, 'AUREBECCAAAA' (€3.638) e 'VOSTROZIO' (€2.866).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I risultati dei tornei online della domenica sera



I numeri più importanti dei 3 tornei:



IS#105 SuperSize Sunday [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.510

Montepremi Totale: €135.900

Player Left: 253

Top Ten Day1



1. Mamozzo65 - 400.317

2. nappedda - 328.958

3. xNemeSiiS - 327.580

4. Pumeros91 - 306.599

5. Money3000 - 302.708

6. gabbro20 - 292.546

7. Mattia 'PROFULLTILT' Toscano - 277.879

8. Concheddu86 - 275.213

9. Andreacigna - 271.384

10. 256722177615517 - 270.366



IS#104 SuperSize Mini [€25.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.388

Montepremi Totale: €41.853

Final Table Pay Out



ilfalco2016 - €7.183

INTERDRAGO - €5.253

calltheone - €3.997

fox999 - €2.913

braccobaldoio - €2.072

5758501539441443 - €1.653

PennyWiseGrinder - €1.235

R3leonida7 - €816

All0raBraviVoi - €460



PKO Series #02 - Opening [€30.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 326

Montepremi Totale: €42.400

Final Table Pay Out



Game0ver - €8.916

AUREBECCAAAA - €3.638

VOSTROZIO - €2.866

Th3cr4ck - €2.693

bailamos74 - €1.928

Amnesia.Haze - €1.472

321Shot - €858

simoncina22 - €731

Timeteller - €684