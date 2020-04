E' andato a 'gnagnusky17' il SuperSize Sunday targato iPoker. Successi anche per Giovanni 'gioriz' Rizzo (NoS) e '1o5N7uoP4dre' (8 Max PKO Series). Ecco il report...

Iniziamo con l'evento da 2 giorni, il SuperSize Sunday da 100 euro di buy in e da ben 135.900 euro di montepremi totale (iPoker Series Evento #105), che ha registrato l'exploit di 'gnagnusky17' che si è così aggiudicato i 23.103 euro della prima moneta. Ha provato a fermalo in tutti modi 'CtrlAltRun' che si è comunque messo in tasca i 16.988 euro del secondo premio.



Sul podio è salito anche 'IPUTTALL' (€12.897) mentre si è fermato poco prima 'K1Ar00no8' (€9.241). Final table anche per 'K1Ar00no8' (€9.241), 'chiaretta931' (€6.727), 'amionel' (€5.368), 'RosaChemical' (€4.009), 'simsondj' (€2.650) e 'SonicMaster' (€1.468). Si è invece piazzato soltanto 29esimo il chipleader del Day1 'Mamozzo65' (€476).



E passiamo al Night on Stars (734 entries per 66.060 euro di prize pool) che ha confermato la giornata magica di Giovanni 'gioriz' Rizzo. Il pro che già aveva quasi vinto l'8 Max Deep Turbo (Evento #111) dello SCOOP si è regalato il primo posto e 9.819 euro dopo aver siglato un deal quasi alla pari con Alessandro 'alesiena17' Siena (€9.551).



Chiudiamo il nostro report sui tornei online del lunedì sera con l'8 Max da 125 euro di buy in (191 entries), delle PKO Series (Evento #6), dove dopo una maratona da oltre 8 ore di gioco l'ha spuntata il player '1o5N7uoP4dre'. Per lui è arrivato un bottino complessivo da 6.295 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'dissennatore' (€2.838) e il terzo classificato 'Th3cr4ck' (€2.510).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Alessandro 'alesiena17' Siena



I numeri più importanti dei 3 eventi:



IS#105 SuperSize Sunday [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.510

Montepremi Totale: €135.900

Final Table Pay Out



gnagnusky17 - €23.103

CtrlAltRun - €16.988

IPUTTALL - €12.897

K1Ar00no8 - €9.241

chiaretta931 - €6.727

amionel - €5.368

RosaChemical - €4.009

simsondj - €2.650

SonicMaster - €1.468



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 734

Montepremi Totale: €66.060

Final Table Pay Out



Giovanni 'gioriz' Rizzo - €9.819*

Alessandro 'alesiena17' Siena - €9.551*

giorgiobleff - €5.911

Luigi 'incognita93' Curcio - €4.289

Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni - €3.113

Umberto 'thelusor89' Calabrese - €2.259

Federico 'cirillofe' Cirillo - €1.639

FiveSkills - €1.190

Waitin'4Godot1 - €863



*Deal



PKO Series #06 - 8 Max [€25.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 191

Montepremi Totale: €27.255

Final Table Pay Out



1o5N7uoP4dre - €6.295

dissennatore - €2.838

Th3cr4ck - €2.510

RoBiN8GoSeNs - €1.351

whinever - €1.098

noyz23 - €969

remyy - €864

ilg4lina - €538