Altro colpo per Francesco D'Onofrio che, dopo il SuperStack 8 Max, ha messo le mani anche nel 6 Max Progressive KO da 2 giorni. Niente male nemmeno Italo Modena e Giada Fang che si sono rispettivamente imposti nel 6 Max e nell'Ultra KO Turbo.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo dal "bis" di Francesco 'piddu1989' D'Onofrio. Il grinder originario di ACUTO, piccolo paesino della Ciociaria, dopo aver vinto il No Limit Hold'em SuperStack 8 Max da 10 euro di buy in (Evento #101) si è preso anche il torneone da 2 giorni d'inizio settimana, il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da 159.030 euro di prize pool (Evento #109).



Per Francesco sono arrivati così altri 19.118 euro, tra prima moneta e taglie, al termine di un Day2 in cui si sono ben comportati anche gli altri finalisti 'Chateaux87' (€11.352), 'davide399' (€6.565), Fabrizio 'Asky16' Petroni (€4.746), 'PadreNostrum' (€4.155) e 'thebluffman7' (€2.334).



E in nottata hanno brillato pure Italo Modena e Giada Fang. 'Hidden91', dopo aver superato in heads up il comunque ottimo Andrea 'Andrewbull88' Buonocore (€11.242), si è regalato i 16.350 euro proposti nel No Limit Hold'em 6 Max da 100 euro di buy in (Evento #116) mentre la bella e brava 'CatSniper84' ha incassato più di 8.400 euro dopo aver sbaragliato la concorrenza nel No Limit Hold'em Ultra KO Turbo da 50 euro di buy in (Evento #118).



Da segnalare anche gli acuti di 'DarkSnake90' (€10.801) nel €50 No Limit Hold'em Progressive KO (Evento #114), 'The8princess' (€7.901) nel €30 No Limit Hold'em Deep Turbo 8 Max (Evento #117) e '_HellDic_' (€6.238) nel €25 No Limit Hold'em Spring Hyper (Evento #119). Successi con deal, infine, per 'lombardi120' (€10.557) nel €30 No Limit Hold'em Deep Stack 8 Max Progressive KO (Evento #113) e 'PRIVILEGECT' (€5.170) nel €5 No Limit Hold'em SuperStack (Evento #115).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Francesco 'piddu1989' D'Onofrio



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-109: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.767

Montepremi Totale: €159.030

Final Table Pay Out



Francesco 'piddu1989' D'Onofrio - €19.118

Chateaux87 - €11.352

davide399 - €6.565

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €4.746

PadreNostrum - €4.155

thebluffman7 - €2.334



SCOOP-114: NL Hold'em Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.338

Montepremi Totale: €105.210

Final Table Pay Out



DarkSnake90 - €10.801

cicci1671 - €8.270

matteo5679 - €4.400

alupoalupo - €3.890

Andrea 'andryguen' Panarese - €2.031

zanettis2001 - €1.597

daen lin - €1.777

BATISTUTA253 - €1.624

stfuplzudonk - €855



SCOOP-116: NL Hold'em 6 Max [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.224

Montepremi Totale: €110.160

Final Table Pay Out



Italo 'Hidden91' Modena - €16.350

Andrea 'Andrewbull88' Buonocore - €11.242

mengos93 - €7.731

Mario 'SirMauretto' Francolini - €5.316

olliverhutton - €3.656

novequattro - €2.514



SCOOP-118: NL Hold'em Ultra KO Turbo [€50.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.382

Montepremi Totale: €62.190

Final Table Pay Out



Giada 'CatSniper84' Fang - €8.413

VaiSempreTu - €3.028

celafaremo79 - €1.407

1got4shine - €1.533

Tommaso 'realmouton' Franchi - €1.575

Antonio 'MistiChild23' Catanese - €1.388

Freogan - €1.218

tonio197914 - €441

LoZioNick99 - €674