Secondo report sui tornei online del martedì sera. Successo con deal per 'Gi11M1' nel Night on Stars. Sono andati a segno anche 'erbabigia' nel The Bigger, 'Gullnuts8' nell'Evento #10 delle PKO Series e 'BbetGelatino' nel Master.

E' andato quindi a 'Gi11M1' il NoS di ieri sera (642 entries per oltre 57.000 euro di montepremi totale). Per lui è arrivato un bottino da 8.446 euro dopo il deal a 3 siglato con 'FORSECELAFAI' (€6.846) e 'acabmilan' (€7.289). Final table, tra gli altri, per il sempre ottimo Andrea 'skimizzi' Di Pasquale (€2.018).



Niente accordi invece nel The Bigger da 250 euro di buy in (108 entries) dove l'ha spuntata 'erbabigia' (€5.565) su 'Frapazzo7' (€4.188), Andrea 'Andrewbull88' Buonocore (€3.152), 'jazzlot' (€2.372), 'viKtorKing88' (€1.785), 'ale_monza' (€1.344), Giuseppe 'peppruocc' Ruocco (€1.011), 'robyspa1979' (€761) e 'fauuuu' (€761).



E in serata sono arrivati anche gli acuti di 'Gullnuts8' e 'BbetGelatino'. Il primo si è messo in tasca ben 6.400 euro, tra prima moneta e taglie, dopo aver praticamente dominato l'Evento #10 (€250 HighRoller) delle PKO Series, l'altro ha incassato i 3.381 euro proposti dal Super Mr Ihope4Skill (398 entries per 17.711 euro di prize pool).



I risultati degli MTT online

Intanto ecco, nel dettaglio, i numeri dei 4 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 642

Montepremi Totale: €57.780

Final Table Pay Out



Gi11M1 - €8.446*

FORSECELAFAI - €6.846*

acabmilan - €7.289*

MissDeal93 - €3.831

seper1964 - €2.780

Andrea 'skimizzi' Di Pasquale - €2.018

simbloccata - €1.464

Truffatore1986 - €1.063

Pochogol7 - €771



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 108

Montepremi Totale: €24.300

Final Table Pay Out



erbabigia - €5.565

Frapazzo7 - €4.188

Andrea 'Andrewbull88' Buonocore - €3.152

jazzlot - €2.372

viKtorKing88 - €1.785

ale_monza - €1.344

Giuseppe 'peppruocc' Ruocco - €1.011

robyspa1979 - €761

fauuuu - €761



PKO Series #10 - HighRoller [€12.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 76

Montepremi Totale: €17.480

Final Table Pay Out



Gullnuts8 - €6.400

Zlatinpenev - €1.890

0MAHAHAH - €1.705

Obaoba23 - €1.003

ALEKallonisQ - €1.683

Fuffami - €574

Vulkan87 - €472

itbasilisk - €363

streetwolf.9 - €535



Super Mr Ihope4Skill [€8.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 398

Montepremi Totale: €17.711

Final Table Pay Out



BbetGelatino - €3.381

LUKYLUKE76 - €2.524

ALDOBAGLIO777 - €1.860

mdimammt - €1.426

ilpinturicchio - €997

mgiulia - €756

overlook237 - €576

DANGEROUSs12 - €398

JohnCoffey - €294