Archiviati 7 eventi dello Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020. Doppio colpo per 'SMERALDA06' che si è imposto/a quasi contemporaneamente nel 6 Max Deep Stack Progressive KO, dove ha chiuso secondo Domenico 'domenlan' Lando, e nel No Limit Hold'em classico.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Iniziamo dall'Evento #120, il No Limit Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO da 50 euro di buy in e da oltre 107.000 euro di montepremi totale (2.381 euro), dove lo/a scatenato/a 'SMERALDA06' ha battuto in heads up il comunque ottimo Domenico 'domenlan' Lando (€8.001) e si è assicurato/a così gli 11.382 euro del bottino.



Nemmeno il tempo di festeggiare che qualche minuto dopo sempre 'SMERALDA06' si è messo/a in tasca altri 10.340 euro dopo aver trionfato anche nell'Evento #121, il No Limit Hold'em "classico" da 100 euro di buy in (968 entries). In questo caso 'SMERALDA06' ha avuto la meglio sui compagni di deal 'HittoSempre111' (€8.653), 'M.E.Conte' (€8.280) e 'teotrex' (€7.691).



E non è andata affatto male nemmeno a 'backdoorAK' che ha vinto il torneo più corposo della serata, il No Limit Hold'em Progressive KO da 100 euro di buy in e da 141.660 euro di prize pool (Evento #123). Per lui è arrivata una moneta da ben 18.751 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up '1989cash' (€10.566) e la terza classificata 'lady_elena81' (€6.586).



Successi, infine, per 'anonymous1986' (€6.852) nel €50 No Limit Hold'em 6 Max Turbo (Evento #124), 'SNTBFM72' (€6.822) nel €25 No Limit Hold'em Spring Hyper 8 Max (Evento #126), 'Smik96' (€2.960) nel €10 No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO (Evento #125) e per 'tanuzz8' (€5.976) nel €5 No Limit Hold'em SuperStack (Evento #122).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Doppietta per 'SMERALDA06'



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-120: NL Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.381

Montepremi Totale: €107.145

Final Table Pay Out



SMERALDA06 - €11.382

Domenico 'domenlan' Lando - €8.001

PALAMADONNA78 - €4.671

andrea19921992 - €3.630

Pupp3twin90 - €2.125

PvreHate - €1.743



SCOOP-121: NL Hold'em [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 968

Montepremi Totale: €87.120

Final Table Pay Out



SMERALDA06 - €10.340*

HittoSempre111 - €8.653*

M.E.Conte - €8.280*

teotrex - €7.691*

ricciola446 - €3.438

mazziskin - €2.437

merio13 - €1.727

Alessio 'AleAsto2' Astone - €1.224

pinkporcel - €868



*Deal



SCOOP-123: NL Hold'em Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.574

Montepremi Totale: €141.660

Final Table Pay Out



backdoorAK - €18.751

1989cash - €10.566

lady_elena81 - €6.586

porternico - €4.441

VentoDallEst - €3.810

Lucabsnpino - €3.076

ZenaShow93 - €2.251

sbruf10 - €1.464

mrsit78 - €2.574



SCOOP-124: NL Hold'em 6 Max Turbo [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.303

Montepremi Totale: €58.635

Final Table Pay Out



anonymous1986 - €6.852*

KTP0KP - €5.291*

PokerNapo89 - €4.835*

Oneofthem22 - €4.504*

fonzapat - €1.932

B4CC4R4T540 - €1.329



*Deal