Secondo report sugli MTT online del mercoledì sera. Nel Night on Stars si è imposto 'BISL 03' che ha superato in volata 'Ale.KJ24'. Sono andati a segno anche 'MrMarlboro94' nel The Bigger, 'Ov3rthinking' nel 6 Max delle PKO Series e 'pambo88' nel Super Maste Mercurio.

Ma partiamo dal NoS (560 entries per 50.400 euro di montepremi totale) che nell'occasione ha registrato lo sprint vincente di 'BISL 03' per quasi 9.000 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni che si è comunque messo in tasca più di 6.400 euro. Poco prima era stato eliminato Ettore 'TERRORRAISE' Spataffi (€4.696) mentre è finito out sul più bello Andrea 'ImB0sc495' Boscani (€3.408).



E passiamo al The Bigger, da 250 euro di buy in (97 entries), che ha visto invece trionfare 'MrMarlboro94' (€5.172) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, Gianluigi 'speach_90' Ortu (€3.895), Marco 'M.Macellari' Macellari (€2.933), Marco 'Granbasso' Baglioni (€2.209) e Andrea 'andryguen' Panarese (€1.253).



Successi in serata anche per 'Ov3rthinking' che si è assicurato i 3.977 euro proposti dall'Evento #14 delle PKO Series #14, il No Limit Hold'em 6 Max da 109 euro di buy in e da più di 20.000 euro di prize pool, e per uno scatenato 'pambo88' che ha incassato i 3.762 euro del Super Master Mercurio (448 entries con 50 euro di buy in).



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 560

Montepremi Totale: €50.400

Final Table Pay Out



BISL 03 - €8.918

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €6.472

Ettore 'TERRORRAISE' Spataffi - €4.696

Andrea 'ImB0sc495' Boscani - €3.408

lorispecial18 - €2.473

zanettis2001 - €1.795

Karim1702 - €1.303

A.S. Covo - €945

spillospill - €686



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 97

Montepremi Totale: €21.825

Final Table Pay Out



MrMarlboro94 - €5.172

Gianluigi 'speach_90' Ortu - €3.895

Marco 'M.Macellari' Macellari - €2.933

Marco 'Granbasso' Baglioni - €2.209

PALAMADONNA78 - €1.663

Andrea 'andryguen' Panarese - €1.253

JrianBones - €943

ShonZeb92 - €710

pulces85 - €710



PKO Series #14 - 6 Max [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 154

Montepremi Totale: €20.400

Final Table Pay Out



Ov3rthinking - €3.977

Nuccio77 - €2.865

deviscendere - €1.490

C0RRADINA - €1.036

Missione007 - €1.031

GoldenRiver - €585



Super Master Mercurio [€8.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 448

Montepremi Totale: €19.936

Final Table Pay Out



pambo88 - €3.762

Sampei85 - €2.801

maximmore - €2.049

TheKillerok - €1.555

cellopar - €1.102

albione8 - €851

AsKySpLaSh - €648

IMVENOM - €449

gabbro20 - €331