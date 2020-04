Regular on fire non solo nei tornei SCOOP. Sono andati infatti a Riccardo 'Overbet91' Bonelli e Gianluca 'Blo0dMoNeY' Speranza il The Bigger e il Need for Speed Turbo. Ma non è tutto...

Iniziamo il nostro secondo e ultimo report, sugli MTT online del giovedì sera, dal trionfo di Riccardo 'Overbet91' Bonelli nel The Bigger. Il regular di Jesi ha superato in voltata gli altri finalisti Nicola 'JhonCheever' Cappellesso (€3.775), 'Frapazzo7' (€2.842), Gianluca 'EscobarGianl' Escobar (€2.140), 'lizzo4' (€1.612), Alessio 'fivebet565' Quintavalle (€1.214), Giuliano 'giuli90' Bendinelli (€914), Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga (€688) e '@rm@ndo90' (€688) e si è assicurato così gli oltre 5.000 euro del bottino.



Sono andati invece al grandissimo Gianluca Speranza i 4.688 euro proposti dal solito Need for Speed Turbo. 'Blo0dMoNeY', questo il suo nick, ha avuto la meglio in heads up sullo scatenato Dario 'dariobonzo' Nittolo (€3.436), già autore di una cavalcata trionfale nell'Evento #129, con ben 12.433 entries, dello Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020.



Non è andata affatto male nemmeno a 'SpeedOne1' che si è messo in tasca i 10.151 euro del NoS dopo aver avuto la meglio sul runner up 'Matteo92AA' (€7.366) e sul terzo classificato 'FindUrLove89' (€5.345). Da segnalare anche qui l'ennesima grande prova di 'dariobonzo' (€1.483) che ha chiuso settimo subito dietro Luca 'KILLUCK' Daelli (€2.043).



Successi in serata anche per 'Andreacigna' (€7.722) nel Super Master 6 Max da 35.100 euro di montepremi totale e per 'LukyMan777' (€4.005) nel The Big Daily Potenziato da 109 euro di buy in.



Riccardo 'Overbet91' Bonelli



I numeri più importanti dei 5 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 650

Montepremi Totale: €58.500

Final Table Pay Out



SpeedOne1 - €10.151

Matteo92AA - €7.366

FindUrLove89 - €5.345

davelost87 - €3.879

Ravanez - €2.815

Luca 'KILLUCK' Daelli - €2.043

Dario 'dariobonzo' Nittolo - €1.483

tibetano10 - €1.076

andreaASSO88 - €781



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 94

Montepremi Totale: €21.150

Final Table Pay Out



Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €5.012

Nicola 'JhonCheever' Cappellesso - €3.775

Frapazzo7 - €2.842

Gianluca 'EscobarGianl' Escobar - €2.140

lizzo4 - €1.612

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €1.214

Giuliano 'giuli90' Bendinelli - €914

Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga - €688

@rm@ndo90 - €688



Need for Speed Turbo [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 274

Montepremi Totale: €24.660

Final Table Pay Out



Gianluca 'Blo0dMoNeY' Speranza - €4.688

Dario 'dariobonzo' Nittolo - €3.436

Bulgaro98 - €2.519

papparappapapa - €1.846

Salento2009 - €1.353

pinkporcel - €992

royfrank64 - €727

Nino19886 - €533

piccionese88 - €391



Super Master 6 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 390

Montepremi Totale: €35.100

Final Table Pay Out



Andreacigna - €7.722

AntonioScardi - €5.090

mptisv - €3.686

wanheda1 - €2.738

6031980021138833 - €1.931

AdinaMMM - €1.264



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 136

Montepremi Totale: €18.800

Final Table Pay Out



LukyMan777 - €4.005

ORAVEDRAI - €2.999

noyz23 - €2.228

palmieri2 - €1.645

ELFERRARI98 - €1.147

Alfiocristy - €875

streetwolf.9 - €677

Gullnuts8 - €508

Robylol - €395