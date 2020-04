E' andato al regular 'RickyKaka'90' il torneone da 2 giorni (Evento #130). Successi anche per 'uomonero80', 'Elreal89', 'acquasanta79', 'ORSO10', 'samugiu', 'K_FeaR_K' e per Paolo 'Vladharkon' Ciuffi.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma partiamo dall'Evento #130, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 220.000 euro di prize pool (999 entries), dove alla fine l'ha spuntata 'RickyKaka'90'. Per lui è arrivato un bottino complessivo da quasi 30.000 euro, tra prima moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'Poldo181109' (€17.733), il terzo classificato 'jaAAcy' (€12.888) e la medaglia di legno Cristiano 'crisbus81' Guerra (€8.495).



E passiamo ai tornei giornalieri dove ha particolarmente brillato 'acquasanta79' che si è assicurato lo "shot" più importante, da 14.412 euro, grazie al successo conquistato, ai danni di 'Mistick446' (€9.594) e del comunque positivo Francesco 'ilmessia84' Favia (€5.250), nel No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #137).



Non è andata affatto male nemmeno ai player 'uomonero80', primo per 12.357 euro nel No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #134), ed 'Elreal89', autore di una cavalcata trionfale da 10.753 euro di vincita totale nel No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #135).



Successi, infine, per l'ottimo Paolo 'Vladharkon' Ciuffi (€3.205) nel €10 No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO (Evento #139), dove ha chiuso secondo Giuseppe 'peppruocc' Ruocco (€2.460), 'samugiu' (€6.806) nel No Limit Hold'em Hyper (Evento #140), dopo un deal con Michele 'kikeralto' Ciavarella (€5.920), e rispettivamente per 'ORSO10' (€6.232) e 'K_FeaR_K' (€5.114), anche qui con accordo, nel €50 NL Hold'em Win the Button Turbo (Evento #138) e nel €5 No Limit Hold'em SuperStack 6 Max (Evento #136).



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-130: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€125.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 999

Montepremi Totale: €224.775

Final Table Pay Out



RickyKaka'90 - €29.758

Poldo181109 - €17.733

jaAAcy - €12.888

Cristiano 'crisbus81' Guerra - €8.495

_HellDic_ - €4.814

nick0983 - €4.586

stapitta - €6.578

samu792 - €3.181



SCOOP-134: NL Hold'em Deep Stack Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.340

Montepremi Totale: €105.300

Final Table Pay Out



uomonero80 - €12.357

basso1974 - €7.402

Mauro 'MauroTranky' Tranchedone - €4.235

fusostar - €3.263

Giada 'CatSniper84' Fang - €1.983

alfocresh - €2.040

marcomelve - €1.010

GIUDICE77 - €1.431

cristofer87 - €875



SCOOP-135: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.128

Montepremi Totale: €95.760

Final Table Pay Out



Elreal89 - €10.753

catalanotte - €7.145

Turko_Pako - €4.609

Cincingnam - €3.178

lussu1995 - €2.281

Sckjzzato83 - €2.426

00Fantasy - €1.686

Sunseeker50 - €915



SCOOP-137: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.366

Montepremi Totale: €122.940

Final Table Pay Out



acquasanta79 - €14.412

Mistick446 - €9.594

Francesco 'ilmessia84' Favia - €5.250

umbi1 - €3.216

mbartolo48 - €3.921

-PhilHeIdy- - €2.108



SCOOP-138: NL Hold'em Win the Button Turbo [€30.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 977

Montepremi Totale: €44.865

Final Table Pay Out



ORSO10 - €6.232*

oicalob17 - €5.632*

flavescens1 - €3.453

CARLOTTAAA - €2.432

Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga - €1.713

MBolgia - €1.206

team_pro_92 - €850

Spinner.292 - €598

Jhonny41x - €421



*Deal