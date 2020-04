Archiviati altri 9 tornei dello Spring Championship of Online Poker 2020. Ottimi colpi per 'rrrafe' e 'micidial88' che si sono imposti negli eventi da 2 giorni. Sono andati a segno, tra gli altri, anche Angelo 'Castelli Ang' Castelli, Roberto 'CANABOT' Canali e Mario 'MAGIpoker87' Magistro. Ecco il report...

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma partiamo dai Final Day dei 2 torneoni. Nel No Limit Hold'em 50 Special Progressive KO (Evento #151), da 50 euro di buy in e da oltre 430.000 euro di prize pool (9.594 entries), l'ha spuntata lo scatenato 'rrrafe'. Per lui è arrivato un bottino complessivo da quasi 40.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'daddi4queens' (€29.634), 'lancio12' (€14.447), Italo 'Hidden91' Modena (€12.654), 'HittoSempre111' (€7.810), Alessandro 'alesiena17' Siena (€7.774), 'Tatomatto94' (€5.416), 'UDM71' (€4.689) e 'andrea832' (€2.834).



L'High Roller Progressive KO (Evento #152), da 250 euro di buy in e da 205.650 euro di montepremi totale (914 entries), l'ha invece vinto 'micidial88' che si è così assicurato più di 30.000 euro tra prima moneta e taglie. L'ultimo ad arrendersi è stato 'mclm65', runner up per 16.406 euro, mentre qualche minuto prima era finito fuori 'LILLIGRUBER', terzo classificato per 10.091 euro.



E passiamo ai tornei da 1 giorno dove hanno particolarmente brillato Angelo 'Castelli Ang' Castelli (€18.240), Roberto 'CANABOT' Canali (€13.287) e Mario 'MAGIpoker87' Magistro (€8.106). Il primo si è aggiudicato l'Evento #158 (€100 No Limit Hold'em Progressive KO), il secondo e il terzo si sono rispettivamente presi gli Eventi #155 (€50 No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO) e #156 (€100 NL Hold'em 8 Max).



Successi, infine, per 'lady_elena81' (€9.101) nell'Evento #160 (€50 No Limit Hold'em Deep Turbo 8 Max Progressive KO), 'SpeedOne1' (€6.193) nell'Evento #161 (€35 No Limit Hold'em Spring Hyper 6 Max), 'alliass75' (€9.000) nell'Evento #159 (€30 No Limit Hold'em Turbo) e per 'pekisch' (€5.011) nell'Evento #157 (€5 No Limit Hold'em SuperStack 6 Max).



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-151: NL Hold'em 50 Special Progressive KO [€250.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 9.594

Montepremi Totale: €431.730

Final Table Pay Out



rrrafe - €39.496

daddi4queens - €29.634

lancio12 - €14.447

Italo 'Hidden91' Modena - €12.654

HittoSempre111 - €7.810

Alessandro 'alesiena17' Siena - €7.774

Tatomatto94 - €5.416

UDM71 - €4.689

andrea832 - €2.834



SCOOP-152: High Roller Progressive KO [€125.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 914

Montepremi Totale: €205.650

Final Table Pay Out



micidial88 - €30.005

mclm65 - €16.406

LILLIGRUBER - €10.091

davide90ap4 - €6.394

Spritz 933 - €6.457

Giv3M3YourChips - €6.420

Antonio 'barcia961' Barbato - €4.499

KingKong1275 - €2.622

stepok91_2 - €2.504



SCOOP-155: NL Hold'em Deep Stack Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.753

Montepremi Totale: €123.885

Final Table Pay Out



Roberto 'CANABOT' Canali - €13.287

cometo.com - €8.456

Francesco 'ilmessia84' Favia - €5.096

karlyto24 - €4.151

lasabanu - €2.644

rinoraise - €2.059

nonbuono - €1.621

Andrea 'andryguen' Panarese - €1.412

piciul8 - €1.339



SCOOP-156: NL Hold'em 8 Max [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.108

Montepremi Totale: €99.720

Final Table Pay Out



Mario 'MAGIpoker87' Magistro - €8.106*

MCSTAY75 - €6.594*

sampei101 - €7.728*

powerbetta - €7.460*

inpossibol - €8.190*

acquasanta79 - €7.989*

Gi11M1 - €1.998

Roberto 'RORObrother' Roberti - €1.424



*Deal



SCOOP-158: NL Hold'em Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.604

Montepremi Totale: €144.360

Final Table Pay Out



Angelo 'Castelli Ang' Castelli - €18.240

Sk1llsg4m3 - €9.388

MisterJAPU - €7.295

ibra8724 - €4.944

ducadatavolo - €4.432

ForseGiak - €2.350

ivon86 - €2.045

lukefrog97 - €1.617

Kyra819 - €1.150



SCOOP-160: NL Hold'em Deep Turbo 8 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.621

Montepremi Totale: €72.945

Final Table Pay Out



lady_elena81 - €9.101

hardecore94 - €4.838

cirinho15 - €3.456

Giada 'CatSniper84' Fang - €2.975

Giacomo 'James90511' Grossi - €1.737

Marcus07.28 - €1.556

mehur - €1.358

gigi10d - €545