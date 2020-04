Ancora SCOOP nel martedì sera del poker online italiano. Ben 7 i tornei in programma con il più cospicuo che ha registrato lo sprint vincente di 'W1NN1NGHORS3' sui compagni di deal Gianluca 'pokerbern' Bernardini, 'OneShot2Shot' e 'famigliawang'. E' andato a segno anche Luigi 'incognita93' Curcio, ecco il report...

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Iniziamo dall'exploit di 'W1NN1NGHORS3' che, dopo aver battuto in volata i compagni di "merenda" Gianluca 'pokerbern' Bernardini, 'OneShot2Shot' e 'famigliawang', si è messo in tasca quasi 13.000 euro nell'Evento #165 (€100 No Limit Hold'em 6 Max). Quinto posto, purtroppo senza deal, per Emanuele 'barramp9k8' Monari (€4.136).



E passiamo al trionfo di Luigi 'incognita93' Curcio nell'Evento #162, il No Limit Hold'em Deep Stack 8 Max Progressive KO da 30 euro di buy in e da 111.996 euro di montepremi totale (4.148 entries). Il talentuoso regular lombardo ha incassato 10.785 euro, tra prima moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'RudiGarcia84' (€7.447) e lo stesso vincitore dell'Evento #165 'W1NN1NGHORS3' (€4.507).



Sono andati invece rispettivamente a 'BlueJack90' e 'B3TALIF3' gli 11.314 euro e i 6.171 euro proposti dagli Eventi #163 (€50 No Limit Hold'em Progressive KO), dove si è piazzato sesto il sempre ottimo Francesco 'piddu1989' D'Onofrio (€1.787), e #167 (€5 No Limit Hold'em Ultra KO Turbo).



Successi, infine, per il player '194619' (€5.898) nell'Evento #166 (€100 Pot Limit Omaha Turbo 6 Max Progressive KO), 'Th3Squ4Dr1oT' (€5.113), dopo un affollato deal a 4, nell'Evento #164 (€5 No Limit Hold'em SuperStack) e per 'tombarello88' (€5.838), sempre con accordo, nell'Evento #168 (€25 No Limit Hold'em Spring Hyper).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Gianluca 'pokerbern' Bernardini



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-163: NL Hold'em Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.246

Montepremi Totale: €101.070

Final Table Pay Out



BlueJack90 - €11.314

TexTornAAdo - €7.659

babydonk91 - €3.866

KIKY428 - €2.707

Waitin'4Godot1 - €2.107

Francesco 'piddu1989' D'Onofrio - €1.787

anonymous1986 - €1.874

Omg_Fn4 - €1.140

andrezanar0 - €652



SCOOP-165: NL Hold'em 6 Max [€100.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.405

Montepremi Totale: €126.450

Final Table Pay Out



W1NN1NGHORS3 - €12.995*

Gianluca 'pokerbern' Bernardini - €10.995*

OneShot2Shot - €10.995*

famigliawang - €10.995*

Emanuele 'barramp9k8' Monari - €4.136

GiaNMy7 - €2.844



*Deal



SCOOP-166: PL Omaha Turbo 6 Max Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 366

Montepremi Totale: €32.940

Final Table Pay Out



194619 - €5.898

eheheh88 - €3.162

QuiricoBeccu - €1.767

cikirikiki - €1.021

gonfioilpiatto - €1.278

ladker23 - €825



SCOOP-167: NL Hold'em Ultra KO Turbo [€50.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.625

Montepremi Totale: €73.125

Final Table Pay Out



B3TALIF3 - €6.171

davelost87 - €4.927

lincolnice - €4.911

jeppoooo - €1.324

buellx9 - €906

pasky0823 - €940

DIVINOBRUG93 - €1.359

Nicola 'JhonCheever' Cappellesso - €694

frakkalagan - €1.039