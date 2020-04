Giornata "anomala" per lo Spring Championship of Online Poker 2020. Dei 7 tornei in programma, infatti, ben 4 sono stati annullati. Ottimo colpo per 'PR0F3SS0R3' che si è imposto nel 6 Max Deep Stack Progressive KO.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Iniziamo il nostro report proprio dal trionfo di 'PR0F3SS0R3' nel No Limit Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO da 50 euro di buy in e da oltre 120.000 euro di montepremi totale (Evento #169). Per lui è arrivato un premio complessivo da 12.451 euro, tra prima moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo un cui erano in corsa anche 'mattefull' (€7.817), '96Fischietto' (€4.644), 'pustolo' (€3.548), 'mefratipenero' (€2.361) e 'francosimson' (€3.265).



E in serara si sono messi in mostra pure 'Wolf_Nachi' e 'Ivxita83'. Il primo si è assicurato più di 3.400 euro dopo aver trionfato nel No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO da 10 euro di buy in (Evento #174) mentre l'altro ha incassato quasi 6.000 euro grazie al deal siglato con 'galpina71' (€4.164), 'CiaoEsco23' (€3.988) e 'Boccaglio' (€3.277) nel NL Hold'em Spring Hyper 8 Max da 35 euro di buy in (Evento #175).



E' stato invece annullato, quando erano rimasti in 10 a contendersi la vittoria, il No Limit Hold'em da 100 euro di buy in (Evento #170). Alla fine il bottino più cospicuo l'ha incassato 'jaAAcy' (€7.664) che ha chiuso davanti a 'lucianasantos78' (€6.706), 'Mr_Stewie_1998_' (€4.907), 'okkoner94' (€4.790), 'acquasanta79' (€4.654), 'TomDilly' (€4.101), 'Alex_DJ_av' (€4.087), 'sbilos09' (€3.357), 'Madness92' (€3.014) e 'talento83' (€2.089).



Niente da fare nemmeno per il No Limit Hold'em 6 Max Turbo da 50 euro di buy in (Evento #173) che è stato interrotto quando erano in corsa appena 8 player: 'TimeToBrokeee' (€6.005), 'SHANK1497' (€5.273), Marco 'Peraz77' Perra (€3.827), 'lucianasantos78' (€3.060), 'viKtorKing88' (€3.042), 'MCSTAY75' (€2.336), 'piatek996' (€2.188) e 'backdoorAK' (€1.936).



Soppressi, infine, con 52 e 48 left anche il €5 No Limit Hold'em SuperStack (Evento #171) e il €100 No Limit Hold'em Progressive KO (Evento #172).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Annullati gli Eventi #170, #171, #172 e #173



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-169: NL Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.683

Montepremi Totale: €120.735

Final Table Pay Out



PR0F3SS0R3 - €12.451

mattefull - €7.817

96Fischietto - €4.644

pustolo - €3.548

mefratipenero - €2.361

francosimson - €3.265



SCOOP-170: NL Hold'em [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 966

Montepremi Totale: €86.940

ANNULLATO 10 Left



SCOOP-172: NL Hold'em Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.365

Montepremi Totale: €122.850

ANNULLATO 48 Left



SCOOP-173: NL Hold'em 6 Max Turbo [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.380

Montepremi Totale: €62.100

ANNULLATO 8 Left