Si sono giocati altri 7 tornei dello SCOOP 2020. Nel più "importante", il Super Thursday 8 Max Progressive KO, sono ancora in corsa 66 player. Tutti chiusi gli altri, ecco i risultati...

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo il nostro report proprio dal No Limit Hold'em Super Thursday 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 245.000 di montepremi totale (Evento #179) dove, dopo un lungo Day1, sono rimasti in gara 66 giocatori unici su ben 1.093 entries. Al momento in testa al count c'è 'debitiassai' con 2.878.701 gettoni virtuali. Lo inseguono, tra gli altri, Umberto 'thelusor89' Calabrese (1.605.814) e Leonardo 'LeoEle07' Mancuso (1.369.253).



Si è già concluso invece, con il trionfo di 'NewScat', il No Limit Hold'em 6 Max da 100 euro di buy in (Evento #177). Per lui è arrivato un bottino da 14.581 euro al termine dell'heads up vinto contro il comunque ottimo Domenico 'ddomenico' Drammis che si è consolato con un premio da 10.026 euro. Sul podio è salito pure 'bigSandrone' (€6.895) che nel pay out ha preceduto 'Frusinati89' (€4.741), 'cascettone' (€3.260) e 'ladker23' (€2.242).



In tutto sono stati 6 i tornei archiviati. Oltre a 'NewScat' si sono imposti 'Taddo10' (€8.639) nel No Limit Hold'em Bubble Rush da 50 euro di buy in (Evento #180) e '#QuaCCosa' (€7.136) nel No Limit Hold'em Big Ante Turbo Progressive KO da 30 euro di buy in (Evento #181).



Successi con deal, infine, per 'annaora' (€10.960) nel No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #176), '@rm@ndo90' (€7.351) nel No Limit Hold'em Thursday Saver Turbo 6 Max Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #182) e per 'pissybusa' (€9.389) nel No Limit Hold'em SuperStack 8 Max da 10 euro di buy in (Evento #178).



Continuano gli eventi dello SCOOP



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-179: Super Thursday 8 Max Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 1.093

Montepremi Totale: €245.925

Player Left: 66

TOP TEN Day1



1. debitiassai - 2.878.701

2. papevone85 - 2.077.844

3. sportka81 - 2.048.262

4. bigSandrone - 1.906.414

5. achiuviddu - 1.792.791

6. An3r3s - 1.743.574

7. FrankdiMare - 1.609.931

8. Umberto 'thelusor89' Calabrese - 1.605.814

9. pampam9090 - 1.404.012

10. Leonardo 'LeoEle07' Mancuso - 1.369.253



SCOOP-176: NL Hold'em Deep Stack Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.638

Montepremi Totale: €118.710

Final Table Pay Out



annaora - €10.960*

RappoKerRap - €7.290*

4mori91 - €7.234*

Colorificio - €3.911

Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio - €2.762

NOEMI2011884 - €1.679

cidu1988 - €1.849

ChiaraQ66 - €1.179

giuapep - €1.076



*Deal



SCOOP-177: NL Hold'em 6 Max [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.050

Montepremi Totale: €94.500

Final Table Pay Out



NewScat - €14.581

Domenico 'ddomenico' Drammis - €10.026

bigSandrone - €6.895

Frusinati89 - €4.741

cascettone - €3.260

ladker23 - €2.242



SCOOP-180: NL Hold'em Bubble Rush [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.288

Montepremi Totale: €57.960

Final Table Pay Out



Taddo10 - €8.639

Spinner.292 - €6.072

ilcontetony - €4.268

nick0983 - €3.000

nonoienz - €2.109

SebaMarty95 - €1.482

maFaLD90961 - €1.042

CasoeCaos - €732

Andrea 'Andreacigna' Pini - €515



SCOOP-182: Thursday Saver Turbo 6 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.620

Montepremi Totale: €72.900

Final Table Pay Out



@rm@ndo90 - €7.351*

SelinAKyl3 - €3.706*

icecubexxx - €4.790*

F-35A - €2.555

lucianasantos78 - €2.845

VITIELLO.R - €1.191



*Deal