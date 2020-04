Secondo e ultimo report sugli MTT online del giovedì sera. Vittoria con deal per 'PuffoGaspi86' nel Night On Stars mentre si sono messi in tasca l'intero bottino 'Spinner.292' nel The Bigger, 'Barduccio91' nel Super 6 Max e 'Fantastik55' nel The Big Daily.

Ma iniziamo dal Night On Stars (647 entries per oltre 58.000 euro di montepremi totale) dove 'PuffoGaspi86' si è imposto, per 8.081 euro, dopo aver siglato un deal con 'vieniepiangi' (€7.714) e 'PutYourMoneyPls' (€6.961). I 3 hanno deciso di accordarsi una volta eliminati gli altri finalisti 'KTP0KP' (€3.861), Andrea 'andremonta92' Montanar (€2.802), Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio (€2.034), 'PALAMADONNA78' (€1.476), Antonio 'A.Bernaudo' Bernaudo (€1.071) e 'XbnxrX' (€777).



Niente patti invece nel The Bigger, da 250 euro di buy in (108 entries per 24.300 euro), dove 'Spinner.292' ha sbaragliato la concorrenza e si è così messo in tasca i 5.565 euro del primo premio. L'ultimo ad arrendersi è stato 'An3r3s', runner up per 4.188 euro, mentre si sono ritrovati fuori qualche minuto prima 'superdavidex' (€3.152) e il sempre ottimo Giuliano 'giuli90' Bendinelli (€2.372).



E hanno centrato un successo pieno anche i player 'Barduccio91' e 'Fantastik55'. Il primo ha incassato i 6.131 euro del Super Giovedì 6 Max (1.752 entries per 30.835 euro di prize pool), il secondo si è guadagnato i 5.256 euro proposti dal solito The Big Daily Potenziato da 109 euro di buy in (200 entries per 25.700 euro di montepremi).



I risultati del NoS, The Bigger, Super Giovedì 6 Max e The Big Daily



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night On Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 647

Montepremi Totale: €58.230

Final Table Pay Out



PuffoGaspi86 - €8.081*

vieniepiangi - €7.714*

PutYourMoneyPls - €6.961*

KTP0KP - €3.861

Andrea 'andremonta92' Montanar - €2.802

Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio - €2.034

PALAMADONNA78 - €1.476

Antonio 'A.Bernaudo' Bernaudo - €1.071

XbnxrX - €777



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 108

Montepremi Totale: €24.300

Final Table Pay Out



Spinner.292 - €5.565

An3r3s - €4.188

superdavidex - €3.152

Giuliano 'giuli90' Bendinelli - €2.372

newsnake2001 - €1.785

Yupos - €1.344

lukefrog97 - €1.011

Luca 'delfo182' Delfino - €761

Salvatore 'totosara_93' Saracino - €761



Super Giovedì 6 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.752

Montepremi Totale: €30.835

Final Table Pay Out



Barduccio91 - €6.131

StanSmith8 - €3.901

UNGURENU - €2.729

eltapiro - €2.051

JOE7781NKM - €1.465

Nunzioesp - €987



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 200

Montepremi Totale: €25.700

Final Table Pay Out



Fantastik55 - €5.256

j0hnplayer - €3.855

Amnesia.Haze - €2.895

fruttolo - €2.185

Superstar92 - €1.491

Disconnesso - €1.157

Abraz7 - €900

Tarzanello93 - €643

fourbears - €488