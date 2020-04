Venerdì sera contrassegnato dagli eventi dello SCOOP. In quello da 2 giorni l'ha spuntata 'selavii89' sui compagni di deal 'Planimetria' e 'magnifio'. Bel successo anche per Francesco 'ilmessia84' Favia mentre c'è andato per 2 volte vicino Umberto 'thelusor89' Calabrese.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo il nostro report giornaliero dal torneone, il No Limit Hold'em Super Thursday 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 245.000 di prize pool (Evento #179), dove alla fine si è imposto 'selavii89', per 31.868 euro di bottino complessivo, sui compagni di deal 'Planimetria' (€18.475) e 'magnifio' (€16.912). I 3 hanno deciso di siglare il patto una volta eliminato il player 'achiuviddu' (€9.214). Niente accordo nemmeno per i 2 regular Stefano 'sbruf10' Rege (€6.693) e Umberto 'thelusor89' Calabrese (€7.518).



E proprio quest'ultimo ha sfiorato la vittoria anche nel No Limit Hold'em Win The Button Turbo da 50 euro di buy in (Evento #187). Stavolta il comunque ottimo 'thelusor89' si è piazzato secondo per 4.632 euro di premio. Ha fatto meglio soltanto 'onlyinmymind' che si è assicurato i 6.535 euro della prima mometa al termine di oltre 5 ore di gioco.



Ha centrato invece l'obiettivo l'altro regular Francesco 'ilmessia84' Favia che si è messo in tasca 5.685 euro dopo aver trionfato nel No Limit Hold'em Spring Hyper da 25 euro di buy in (Evento #189). Il pugliese ha superato in volata gli altri protagonisti di un deal 'GUI&LUI' (€4.382), 'Xi95555' (€4.937) e 'T-spezz 91' (€3.778).



Successi, infine, per 'L4_F3NIC3' (€12.465) nel €50 No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO (Evento #183), 'jack9988' (€10.232) nel €50 No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO (Evento #184), 'davidecalva' (€12.776) nel €100 No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO (Evento #186), 'carmen15152' (€3.876) nel €10 No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO (Evento #188) e per 'DARKDEVIL1975' (€6.462), anche qui dopo un accordo, nel €5 No Limit Hold'em SuperStack 6 Max (Evento #185).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Umberto 'thelusor89' Calabrese



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-179: Super Thursday 8 Max Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 1.093

Montepremi Totale: €245.925

Final Table Pay Out



selavii89 - €31.868*

Planimetria - €18.475*

magnifio - €16.912*

achiuviddu - €9.214

Stefano 'sbruf10' Rege - €6.693

Umberto 'thelusor89' Calabrese - €7.518

Giangi503 - €2.646

Menc96 - €2.691



*Deal



SCOOP-183: NL Hold'em Deep Stack Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.277

Montepremi Totale: €102.465

Final Table Pay Out



L4_F3NIC3 - €12.465

THEB1GBOSS17 - €8.540

Andrea 'skimizzi' Di Pasquale - €4.369

toretto99333 - €3.134

xOMG_dr11x - €2.686

thepunish123 - €1.324

salvinho91 - €1.354

Alessandro 'nektarine16' De Michele - €1.255

il cane16 - €809



SCOOP-184: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.104

Montepremi Totale: €94.680

Final Table Pay Out



jack9988 - €10.232

onlydance82 - €7.937

majiko15 - €4.646

catalanotte - €3.290

ORTOLANO-DOC - €2.194

rampollo534 - €1.779

vilma72 - €1.527

dommmy85 - €1.608



SCOOP-186: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.271

Montepremi Totale: €114.390

Final Table Pay Out



davidecalva - €12.776

edofatto - €10.570

oo0ooohh - €4.965

savo8686 - €3.843

zibo75 - €2.945

aggressiv93 - €1.776



SCOOP-187: NL Hold'em Win The Button Turbo [€30.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 929

Montepremi Totale: €41.805

Final Table Pay Out



onlyinmymind - €6.535

Umberto 'thelusor89' Calabrese - €4.632

RunnerRunner999 - €3.283

SandroBallero - €2.327

EL-TAXIEROOO - €1.650

onlydance82 - €1.169

2bambolo2634 - €829

bedducimpu - €588

zanettis2001 - €416